Une autre coupure d’eau pour tous les résidents de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 2:40 PM - 6 mai 2026
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Une interruption du service de l’eau potable est prévue à Baie-Comeau dans la nuit du 7 au 8 mai. Photo Pixabay

Toute la population de Baie-Comeau est concernée par une interruption du service de l’eau potable pour la deuxième fois en une semaine. Cette fois, ce sera dans la nuit du 7 au 8 mai.

« Afin de finaliser les travaux d’amélioration et d’entretien à l’usine de traitement de l’eau potable, le service de distribution de l’eau potable sera de nouveau interrompu dans la nuit du jeudi 7 mai au vendredi 8 mai », indique la Ville de Baie-Comeau.

Les travaux débuteront vers 22 h et dureront une partie de la nuit. Un retour de l’alimentation en eau potable se fera, graduellement, le matin du vendredi 8 mai, vers 6 h et au courant de l’avant-midi.

Un avis d’ébullition préventif suivra la coupure d’eau. « Merci de votre compréhension », termine l’instance municipale.

Notons que l’avis d’ébullition qui a suivi la première coupure d’eau survenue dans la nuit du 3 au 4 mai a été levé le 5 mai.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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