Une serre éducative renforcée grâce à l’appui de Desjardins à Baie-Comeau

Un investissement de plus de 15 000 $ permet d’optimiser les installations d’un projet éducatif et nourricier qui forme déjà la relève maraîchère tout en luttant contre l’insécurité alimentaire.

La serre éducative du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire franchit une nouvelle étape grâce à un appui financier de 15 361 $ de la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord.

Cette contribution a permis de bonifier des installations essentielles au fonctionnement de l’infrastructure, notamment en matière d’alimentation électrique, d’éclairage et de chauffage, après que le projet eut été relocalisé, entraînant certains défis logistiques.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire et la Maison des familles de Baie-Comeau | Centre de ressources périnatales de la Manic saluent l’arrivée de ce partenaire au sein du Réseau nourricier CSSE, un écosystème qui mise sur l’éducation, la sécurité alimentaire et l’engagement communautaire.

Un an après sa mise en marche, la serre accueille déjà sa deuxième cohorte du programme de Manœuvre en production maraîchère. Cette formation, reconnue par le ministère de l’Éducation, comprend plus de 75 heures de préparation au travail et 375 heures de stage, réalisables à la serre ou dans des entreprises agricoles régionales.

Ce plateau de formation permet non seulement de répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur, mais aussi d’offrir une voie accessible à des personnes de tous âges.

« Des gens de tous âges peuvent donc profiter de cette offre de formation pour développer des compétences, mais aussi briser l’isolement, faire de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), partager leur expertise et même maintenir leur santé cognitive », mentionne le CSS de l’Estuaire, par voie de communiqué.

Au service de la communauté

Depuis le début des opérations en mars 2025, la serre a généré une production variée de légumes frais. Une partie est utilisée directement par les élèves, notamment dans la cantine du programme de participation sociale, tandis que d’autres récoltes sont redistribuées aux familles ou transformées pour un usage interne.

L’impact dépasse toutefois les murs de l’établissement. Pendant l’été, des légumes frais ont été déposés dans les frigos communautaires de Baie-Comeau, contribuant à la lutte contre l’insécurité alimentaire.

Les élèves participent également à la production de semis destinés à différents sites éducatifs, dont le jardin de l’école Saint-Cœur-de-Marie et les installations de l’école secondaire Serge-Bouchard.

« En participant ainsi au Réseau nourricier du CSSE, la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord contribue à créer des ponts entre l’école, les familles et la communauté tout en favorisant les saines habitudes de vie et en contrant l’insécurité alimentaire sur notre territoire », conclut l’organisation scolaire.