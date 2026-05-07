Fermeture d’une partie du rang 2 à Ragueneau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:02 PM - 7 mai 2026
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Un trou dans la chaussée, causé par l'affaissement d'un ponceau, engendre une fermeture d'une section du rang 2 à Ragueneau. Photo Municipalité de Ragueneau

La municipalité de Ragueneau devra remplacer un ponceau du rang 2. Un énorme trou s’est formé dans la chaussée et en attendant les travaux, cette petite partie est fermée. 

Le bris de la chaussée est situé à la hauteur du 2078, rang 2.

« La route est barrée à partir du 2078. Ceux qui sont à l’est du 2078 peuvent sortir à Chute-aux-Outardes et ceux qui sont à l’ouest doivent passer par la montée Taillardat », indique le maire, Steve Berthiaume. 

Précisons que la fermeture de la route se situe à mi-chemin entre la sortie de la montée Taillardat vers le village de Ragueneau et celle à l’entrée de Chute-aux-Outardes. Toutes deux débouchent sur la route 138. 

« Il reste encore plusieurs étapes de vérification, mais on devra certainement aller vers un changement de ponceau », remarque M. Berthiaume. Selon les analyses préliminaires, une partie du ponceau s’est affaissée. 

« Ça pourrait continuer à bouger et ça peut devenir pire que ça l’est présentement », ajoute-t-il, précisant que par prévention, la municipalité a interdit la circulation sur cette partie. 

Une seule résidence se trouve près de la section. Le propriétaire est en mesure de sortir de chez lui sans problème et embarquer sur le chemin accessible. Toutes les autres résidences se trouvent soit à l’est ou à l’ouest et peuvent faire le détour. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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