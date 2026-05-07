La Vallée des Roseaux : plus de 50 000 $ amassés grâce aux Biscuits sourire

La campagne Biscuit sourire des restaurants Tim Hortons a connu un franc succès à Baie-Comeau et Forestville. Ensemble, les trois succursales ont récolté 50 031 $ pour La Vallée des Roseaux.

Du 27 avril au 3 mai, les clients pouvaient se procurer des Biscuits sourire dans tous les Tim Hortons de la province.

Cette campagne qui permet de redonner à une cause régionale est toujours fort appréciée dans la région. La Manicouagan est d’ailleurs souvent parmi les plus généreuses du Québec.

Cette année, la somme amassée n’est pas un record, mais elle se rapproche du montant de l’an dernier. En 2025, plus de 54 000 $ avaient été récoltés arrivant en tête de toutes les campagnes Tim Hortons. L’année précédente (2024), ce sont 64 019 $ qui ont été remis à l’organisme.

Rappelons que 100 % des profits des Tim Hortons de Baie-Comeau et Forestville sont remis à l’organisme choisi.

Le propriétaire des trois restaurants, Alex Lessard, remercie tous les clients qui ont participé à l’effort collectif.

« Merci à tous les bénévoles et employés de La Vallée des Roseaux pour leur aide précieuse dans la confection des Biscuits. Merci aux entreprises qui ont contribué à la campagne. Merci aux employés qui ont poussé la vente des Biscuits. L’union fait bel et bien la force », écrit-il sur les réseaux sociaux.