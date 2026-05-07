La Ville de Baie-Comeau ne veut pas fermer le Pro-shop 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 7 mai 2026
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Le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, assure que la Ville veut trouver un espace pour le Pro-shop. Photo Karianne Nepton-Philippe

Malgré l’incertitude qui pèse sur l’avenir du Pro-shop, qui n’aura plus de local à l’automne, la Ville de Baie-Comeau assure que son intention n’est pas de faire fermer le service. 

« Des gens me demandent pourquoi on ne veut pas donner de local au Pro-shop. Je veux rectifier le tir, ce n’est pas ça du tout », clame le maire, Michel Desbiens. 

« Présentement, on regarde comment on pourrait accommoder les organismes de façon temporaire. Il n’y a pas que le Pro-Shop, il y a d’autres organisations qui veulent un local au Centre sportif Alcoa », explique-t-il. 

Ce dernier, qui a rencontré le propriétaire du Pro-shop Denis Charest concernant sa demande, mentionne avoir discuté avec d’autres organisations, comme les représentants pour le patinage de vitesse. 

« Il faut prendre le temps de rencontrer tous les organismes et regarder avec eux leurs besoins », ajoute-t-il. 

Rappelons que Denis Charest, qui offre de l’aiguisage de patin et du prêt d’équipement de glace, peut garder son local au Centre Henri-Desjardins cet été. Toutefois, à l’automne, en raison des travaux de la glace de curling, il ne pourra plus occuper l’espace. 

Ce dernier a formulé une demande de transfert au Centre sportif Alcoa. Comme plusieurs autres, il souhaite se rapprocher de l’ensemble des activités d’aréna, qui seront à Marquette. 

« Avec le nombre d’organismes qui nous demandent des locaux, on n’a pas assez de locaux pour tous ceux qui en veulent. Donc, il faut prendre le temps de bien analyser », rapporte Michel Desbiens. 

Denis Charest a mentionné au Journal avoir rencontré le maire il y a un mois, au moment où il craignait devoir quitter les lieux avant l’été. Ce dernier s’est assuré de l’accommoder le plus longtemps possible au Centre Henri-Desjardins. 

Pas de place en 2026 

Non, il n’y aura pas de place d’ici la fin de l’année pour accueillir de nouvelles organisations au Centre sportif Alcoa. La raison : il faudra entreprendre des travaux. 

« Les travaux ne se feront pas cette année, c’est impossible. Nos plans et devis ne sont pas prêts et ce n’est pas une question d’argent », déclare le maire. 

« On aura des travaux à faire à l’intérieur. Il faut créer de nouveaux espaces. Ce n’est pas comme décider chez soi de faire des travaux un matin », lance-t-il ensuite. 

Il explique que le comité qui se penche sur l’optimisation des bâtiments reprendra le travail d’analyse en septembre. 

« Avant la fin de l’année, on ne pourra pas dire aux organisations quels locaux ils auront de façon permanente. Mais, on regarde les solutions temporaires », soutient M. Desbiens. 

Pas de place pour le Pro-shop à Baie-Comeau 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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