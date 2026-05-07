Les mises en candidature sont ouvertes pour l’élection partielle à Godbout

Les personnes intéressées à siéger au conseil municipal de Godbout peuvent déposer leur candidature d’ici le 15 mai. Les postes de conseillers 1 et 5 sont libres, en raison du départ des précédentes conseillères.

S’il y a plus d’une candidature pour au moins un des postes, il y aura une élection partielle le 14 juin.

Les personnes intéressées à déposer leur candidature peuvent le faire auprès de la présidente d’élection, Marie-Pier Larouche, au 115 rue Pascal Comeau.

Le bureau est ouvert les 5, 6, 11 et 15 mai. Pour consulter l’avis d’élection, il est possible de le faire sur le site web de la municipalité ou sur la page Facebook.