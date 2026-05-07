Les Rencontres étudiantes du cinéma de retour à Baie-Comeau

Pendant quatre jours, une cinquantaine de jeunes cinéastes de partout au Québec convergeront vers Baie-Comeau pour relever un défi créatif intensif : réaliser un court métrage complet en seulement 36 heures.

Les Rencontres étudiantes du cinéma (REC) reviennent du 14 au 17 mai à la polyvalente des Baies avec une quatrième édition. Devenues depuis 2023 un rendez-vous important pour la relève cinématographique québécoise au secondaire, elles accueilleront cette année 10 équipes composées d’élèves provenant des quatre coins du Québec.

Les participants devront concevoir un court métrage original de A à Z, du scénario jusqu’au montage, en passant par le tournage.

Les organisateurs soulignent que le maintien du nombre record de 10 équipes inscrites, atteint l’an dernier, témoigne de l’intérêt soutenu pour cette formule unique au Québec.

Ils mettent également en lumière le retour, année après année, de quatre équipes présentes dès la toute première édition qui « témoigne de la qualité de l’expérience offerte et de l’impact durable de l’événement sur les élèves participants ».

Pour la première fois, les jeunes ont aussi pu se préparer en amont des REC dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, à Montréal, du 22 au 24 avril. Cette formation intensive leur a permis de participer à des ateliers animés par des professionnels du milieu afin d’approfondir leurs connaissances et d’enrichir leur expérience créative avant leur arrivée à Baie-Comeau.

Comme lors des éditions précédentes, l’événement comprendra un volet compétitif avec la création de courts métrages de type Kino.

Les œuvres réalisées durant la fin de semaine seront présentées lors d’un gala prévu le samedi 16 mai à l’agora de la polyvalente des Baies. Une remise de prix dans une dizaine de catégories est également au programme. La soirée sera ouverte au public gratuitement, avec contribution volontaire.

Le rôle de porte-parole de cette quatrième édition a été confié à Pierre Hugo Bernatchez. Ingénieur de profession et réalisateur d’une dizaine de courts métrages d’action, il accompagnera les participants tout au long de l’événement.

Les activités débuteront le 14 mai avec un accueil mettant en valeur la Côte-Nord, comprenant un repas en bordure du fleuve et une projection en plein air sur le site de Attitude Nordique. Les participants seront ensuite hébergés et nourris à la polyvalente des Baies pendant toute la durée du défi.