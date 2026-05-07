Martin Traiteur passe en mode food truck à Baie-Comeau

Les deux camions de cuisine de rue de La Poutinerie ont trouvé preneurs. Les copropriétaires de Martin Traiteur, Martin Ducharme et Carolane Duchaine, souhaitent maintenant faire rouler une nouvelle offre de cuisine de rue dans la Manicouagan dès cet été.

L’acquisition, officialisée le 2 mai, marque une nouvelle étape pour l’entreprise baie-comoise fondée en novembre 2024.

Déjà bien implanté dans le service de traiteur pour les événements, le couple veut désormais pousser plus loin son développement avec une formule mobile inspirée des tendances culinaires populaires ailleurs au Québec. « On veut amener des choses qu’on n’est pas capable d’avoir ici », résume Martin Ducharme.

Le chef cuisinier, qui œuvre dans le milieu depuis l’adolescence, affirme que le projet s’est construit progressivement à mesure que les contrats se multipliaient. Mariages, festivals, événements sportifs, repas corporatifs et services de buffet se sont enchaînés au cours des derniers mois sur la Côte-Nord.

L’idée des food truck s’est imposée naturellement. « On faisait déjà beaucoup de festivals avec une cuisine extérieure sur remorque, donc le food truck vient simplifier ça », explique-t-il.

Une entreprise bâtie à deux

Martin Traiteur est né d’une première demande de buffet après un décès dans l’entourage d’une famille qui connaissait déjà le cuisinier. Le bouche-à-oreille a ensuite rapidement fait croître l’entreprise.

Pendant que Martin Ducharme s’occupe de la cuisine, sa conjointe Carolane Duchaine assure notamment la coordination et l’administration. « Nos forces se complètent », affirme cette dernière.

Le couple dit aujourd’hui avoir rempli une bonne partie de son calendrier estival, avec plusieurs présences prévues dans différents événements de la région.

Une vision qui a convaincu le vendeur

Du côté de Carl Beaulieu, propriétaire des deux camions-restaurants La Poutinerie et gestionnaire du bistro La Marée Haute de l’hôtel Le Manoir, la décision de vendre les deux camions mijotait dans sa tête depuis un certain temps.

L’homme d’affaires explique qu’il souhaitait voir le projet poursuivre son évolution, malgré le manque de temps pour le développer davantage lui-même. « Je voyais la flamme qu’ils avaient pour développer et créer des choses », souligne-t-il.

Même si M. Beaulieu avait reçu plusieurs offres, il estime avoir trouvé « les bonnes personnes » pour assurer la continuité du concept. « Même en région, on peut créer quelque chose d’intéressant et offrir une expérience différente à la population », ajoute-t-il.

Nouveaux concepts en vue

Les nouveaux propriétaires souhaitent maintenant miser sur une cuisine de rue plus flexible et évolutive, avec des menus inspirés des tendances qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les grands centres.

Sans dévoiler l’ensemble de leur offre, ils évoquent notamment des produits comme des pogos coréens, des churros ou des maïs revisités.

L’un des deux food truck pourrait éventuellement être installé de façon plus permanente à Baie-Comeau, bien que plusieurs étapes administratives demeurent à compléter avant qu’un tel projet puisse voir le jour.

Les premiers événements avec les nouveaux camions sont prévus cet été dans différents festivals et rassemblements de la Manicouagan.