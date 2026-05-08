Avis d’ébullition en vigueur à Baie-Comeau

Un avis d’ébullition préventif est présentement en vigueur pour tous les résidents de Baie-Comeau. Il survient après l’interruption de la distribution de l’eau potable dans la nuit du 7 au 8 mai.

« Vous devez faire bouillir l’eau 1 minute à gros bouillons avant la consommation », demande la Ville de Baie-Comeau.

Il est possible que certains citoyens constatent une eau trouble ou colorée. « Nous vous invitons à laisser couler l’eau quelques minutes. Dans la majorité des cas, la situation revient rapidement à la normale », est-il précisé.

L’instance municipale invite également la population à réduire sa consommation d’eau potable afin d’aider à rétablir la pression d’eau sur l’ensemble du réseau.

Le retour à la normale sera confirmé sur les médias sociaux de la Ville ainsi que sur son site web.