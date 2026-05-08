Avis d’ébullition en vigueur à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 8:19 AM - 8 mai 2026
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Les citoyens de Baie-Comeau doivent faire bouillir l’eau pendant une minute avant de la consommer. Photo Pixabay

Un avis d’ébullition préventif est présentement en vigueur pour tous les résidents de Baie-Comeau. Il survient après l’interruption de la distribution de l’eau potable dans la nuit du 7 au 8 mai.

« Vous devez faire bouillir l’eau 1 minute à gros bouillons avant la consommation », demande la Ville de Baie-Comeau.

Il est possible que certains citoyens constatent une eau trouble ou colorée. « Nous vous invitons à laisser couler l’eau quelques minutes. Dans la majorité des cas, la situation revient rapidement à la normale », est-il précisé.

L’instance municipale invite également la population à réduire sa consommation d’eau potable afin d’aider à rétablir la pression d’eau sur l’ensemble du réseau.

Le retour à la normale sera confirmé sur les médias sociaux de la Ville ainsi que sur son site web.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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