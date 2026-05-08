Deux grèves chez Hydro-Québec : les parties s’entendent sur les services essentiels

L’audience que devait tenir le tribunal concernant les services essentiels à maintenir durant deux grèves qui doivent avoir lieu chez Hydro-Québec n’a finalement pas eu lieu, les parties étant parvenues à une entente sur ces services, après avoir discuté toute la nuit, jusqu’à vendredi matin.

Le Tribunal administratif du travail avait convoqué Hydro-Québec, vendredi matin, ainsi que les représentants de deux sections locales du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, soit celle qui représente les 2700 technologues et celle qui représente les 6200 employés de métier.

Les deux ententes sont intervenues moins d’une heure avant le début de l’audience.

Les deux syndicats doivent déclencher une grève à compter de la mi-mai. Dans les deux cas, il s’agira d’un refus de faire des heures supplémentaires.

Même si les parties se sont entendues sur les services essentiels à maintenir, le dernier mot appartiendra au Tribunal administratif du travail. Celui-ci doit, dans tous les cas, décider si la liste de services essentiels proposés est suffisante pour ne pas nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne