Modification des services dès le 11 mai

La Société des traversiers du Québec (STQ) avise que certaines modifications sont apportées à l’horaire de la traverse de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac, en raison de l’arrêt technique réglementaire du NM Armand-Imbeau II.

À partir du 11 mai, c’est le NM Jos-Deschênes II assurera le service avec des départs aux quarante minutes de chaque rive pour quelques jours. Le NM Félix-Antoine-Savard viendra en relève pour la longue fin de semaine de la Journée nationale des patriotes.

L’horaire normal sera assuré les 14 et 15 mai, ainsi que le 18 mai. « À noter qu’en raison d’un manque de matelots certifiés, le NM Félix-Antoine-Savard sera en service selon un horaire modifié, entre 10 h et 18 h, pour le samedi 16 mai et le dimanche 17 mai », indique la STQ dans son avis.

L’horaire modifié entre 10 h et 18 h, pour le NM Félix-Antoine-Savard, sera en vigueur à la suite de la longue fin de semaine, et ce, jusqu’au retour en service du NM Armand-Imbeau II.