(PHOTOS) Go Habs Go… jusque sur la Côte-Nord

Les vrais partisans du Canadien de Montréal n'hésitent pas à le montrer en public, même au travail. C'est le cas des employés du Carrefour Jeunesse Manicouagan. « L'équipe du CJE est complètement en mode séries. » Photo courtoisie
De Baie-Comeau à Chute-aux-Outardes, en passant par Pointe-Lebel et Franquelin, les chandails bleu-blanc-rouge refont surface avec intensité dans la Manicouagan. En pleine frénésie des séries éliminatoires, Le Manic a voulu savoir où se cachent les plus grands fans du Canadien de Montréal sur la Côte-Nord. Et une chose est claire : la passion du CH n’a jamais quitté la région.
Au café du coin, dans les salons, sur les réseaux sociaux ou devant les écrans géants improvisés entre amis, les conversations tournent presque toutes autour du même sujet ces jours-ci : le Canadien de Montréal et son parcours en séries. Chaque victoire rallume une fierté bien ancrée chez les amateurs de hockey, et dans la Manicouagan, plusieurs vivent les matchs comme de véritables événements.
Depuis quelques semaines, les casquettes du Tricolore réapparaissent, les drapeaux flottent aux fenêtres et les fameux « Go Habs Go ! » se font entendre un peu partout. Certains suivent l’équipe religieusement depuis l’enfance, d’autres redécouvrent la magie des séries après quelques saisons plus tranquilles. Une chose demeure : le Canadien continue de rassembler les générations.
Le Manic a donc lancé la question à ses lecteurs : où sont les fans du Canadien dans la Manicouagan ? Pourquoi cette équipe occupe-t-elle une place si spéciale dans votre cœur ? Entre traditions familiales, souvenirs marquants et superstition de match, les témoignages recueillis démontrent à quel point le CH fait encore vibrer la région.
Voici quelques réponses de passionnés des quatre coins de la Manicouagan.
Johannie Gaudreault
Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite