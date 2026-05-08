Un prestigieux prix pour l’entrepreneure innue Josée Shushei Leblanc

Josée Shushei Leblanc, originaire de Uashat, a reçu le prestigieux Canadian Indigenous Women Entrepreneurship Award lors du Forum SOAR 2026, qui s’est tenu à Gatineau du 5 au 7 mai dernier.

« Ce prix, je le partage avec toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début : la CDEM, mon conseil de bande ITUM, mon chef, le directeur général du développement économique, ainsi que tous mes ami(e)s présents pour me soutenir », a déclaré la présidente-directrice générale d’Atikuss Canada sur sa page Facebook.

Josée Shushei Leblanc reconnaît que son parcours n’a pas toujours été facile, mais celui-ci lui rappelle que tout est possible lorsqu’on ose y croire. Elle souhaite de tout cœur inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves et à se lancer, malgré les défis.

La femme d’affaires souhaite transmettre le message qu’avec du courage, du travail et de la persévérance, une vision peut devenir réalité.

Le forum SOAR : NACCA’s Indigenous Prosperity Forum célèbre l’entrepreneuriat autochtone à l’échelle nationale, réunissant des entrepreneurs et des chefs d’entreprise de partout au pays.

Le prix reçu par la Nord-Côtière souligne le rôle des institutions financières autochtones dans le soutien aux entreprises dirigées par des femmes, mettant en lumière des entrepreneures qui se dépassent.

Notons qu’Atikuss fait revivre à travers les mains de ses artisans l’histoire autochtone en utilisant les méthodes ancestrales de perlage et de tissage pour confectionner ses vêtements et accessoires.