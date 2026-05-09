Le judoka de Baie-Comeau Vincent Roberge-Poitras au sommet des Amériques

Quelques semaines après son sacre à Dakar, le judoka de Baie-Comeau Vincent Roberge-Poitras a franchi un nouveau cap. Le 29 avril, en Équateur, l’athlète de 19 ans a remporté l’or aux Championnats panaméricains juniors, réalisant l’un de ses plus grands rêves.

Le parcours de Vincent Roberge-Poitras continue de prendre de l’ampleur. À Guayaquil, en Équateur, le Baie-Comois s’est imposé chez les moins de 66 kg lors des Championnats panaméricains juniors de judo, décrochant la médaille d’or et le titre continental.

Une performance qui marque un tournant dans sa jeune carrière.

« Je viens de gagner les championnats panaméricains […] je suis maintenant 5e au monde », a-t-il indiqué, quelques jours après sa victoire.

D’ailleurs, ce résultat constitue le plus important de son parcours à ce jour. « C’est mon meilleur résultat à vie », a-t-il confié.

Un cap franchi

Pour le judoka de 19 ans, cette victoire s’inscrit dans une progression amorcée depuis plusieurs saisons sur la scène internationale.

Déjà victorieux à Dakar en mars, il confirme son ascension parmi les meilleurs de sa catégorie. Ce nouveau titre lui permet de grimper au 5e rang mondial et d’obtenir sa qualification pour les prochains championnats du monde juniors.

Direction Tachkent

Les Championnats du monde juniors de judo 2026 se tiendront du 19 au 21 novembre à Tachkent, en Ouzbékistan. L’événement regroupera les meilleurs judokas de la planète dans cette tranche d’âge.

Pour le Baie-Comois, cette qualification représente une occasion de se mesurer à l’élite mondiale et de poursuivre sa progression dans un environnement hautement compétitif.

Rigueur et attachement à ses racines

Derrière ses récents succès, Vincent Roberge-Poitras compose avec un quotidien exigeant, partagé entre études, entraînements et compétitions à l’étranger. « Il faut rester très discipliné », souligne-t-il à nouveau.

Originaire de Baie-Comeau, le judoka demeure attaché à son milieu d’origine. Lors de ses passages dans la région, il prend le temps de revenir au club où il a fait ses débuts, notamment pour échanger avec les plus jeunes.

À 19 ans, le Baie-Comois poursuit ainsi son ascension sur la scène internationale, avec un objectif clair soit, atteindre les plus hauts sommets de son sport.