Prendre un café avec sa députée à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 9 mai 2026
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Marilène Gill, députée du Bloc Québécois dans Côte-Nord--Kawawachikamach--Nitassinan. Photo archives

La députée de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, invite la population à venir prendre un café le 18 mai à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. 

L’activité « Café de la députée » se tiendra de 10 h à midi. Mme Gill souhaite échanger avec les gens sur les différents enjeux de sa circonscription. 

« Ce café sera l’occasion de discuter des dossiers importants pour le Québec et notre circonscription, mais surtout, ce sera une opportunité pour moi de vous entendre sur les enjeux qui vous préoccupent », écrit-elle.

« C’est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à la maison pendant la session parlementaire et d’aller à votre rencontre », lance-t-elle ensuite.

Elle a créé un événement sur Facebook (Café de la députée) pour donner ses coordonnées. Ceux qui désirent participer à l’activité doivent s’inscrire à l’avance. 

« Les enjeux que vous m’amenez sont importants. Vos commentaires sont précieux et me permettent de vous représenter de la façon la plus juste et informée à Ottawa », soutient la députée, qui a tenu une activité semblable l’an dernier à Sept-Îles. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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