Un gala musical pour la relève nord-côtière

L’École de musique Côte-Nord convie le public à un concert le 17 mai au Centre des arts de Baie-Comeau. Élèves et professeurs uniront leurs talents dans un programme aussi éclectique qu’ambitieux.

« Venez vibrer au rythme du Gala 2026 ! » L’invitation est lancée par l’École de musique Côte-Nord (ÉMCN), qui promet un Concert Gala haut en couleur le dimanche 17 mai, à 14 h. L’événement mettra en lumière le talent d’élèves de tous âges ainsi que l’expertise de leurs professeurs, dans une formule qui marie diversité musicale et performances d’ensemble.

Sur scène, le public pourra découvrir une succession de numéros solos et de formations en petits et grands ensembles, incluant les orchestres à cordes. Le programme s’annonce particulièrement varié, naviguant entre musique classique, rock et répertoire populaire.

Les spectateurs pourront entendre des œuvres connues comme Edgar de Jean Leloup, Interlude d’Alexandra Stréliski, Get Out Alive de Three Days Grace et Love Story de Taylor Swift. Les grands noms du classique seront aussi à l’honneur avec des pièces de Bach, Chopin, Beethoven, Haendel et Chostakovitch.

La créativité des élèves sera également mise de l’avant avec deux compositions originales. L’une sera interprétée au piano par Jaëlle Maltais, tandis que l’autre sera présentée par Élie Behm, accompagné pour l’occasion de son professeur Michel Beaudin.

Les professeurs ne seront pas en reste et proposeront deux pièces en grand ensemble, soit From the Start de Laufey et Can’t Take My Eyes Off You de Frankie Valli, ajoutant une dimension collaborative au concert.

Le gala soulignera par ailleurs la collaboration étroite entre l’ÉMCN et l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau (OCBC). La professeure de cordes Jasmine Perron contribue activement à la formation de la relève au sein de cet orchestre.

Les billets sont offerts à la billetterie du Centre des arts de Baie-Comeau.