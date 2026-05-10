KnipBand : la fin du secondaire en musique

Avant de prendre la route des études et de nouveaux projets, trois jeunes musiciens de Baie-Comeau feront vibrer la scène de L’Alternative le 30 mai. Pour William Ross-Harrison et son groupe KnipBand, ce spectacle marquera la fin d’une aventure musicale née sur les bancs d’école.

Le trio baie-comois assurera la première partie de Couleuvre dans le cadre de la programmation de l’Ouvre-Boîte culturel. Une occasion qui s’est présentée après le retrait du groupe The Dolorean, initialement prévu en ouverture.

« On était vraiment surpris. On ne pensait pas se faire demander comme ça », raconte William Ross-Harrison.

Formé il y a environ un an et demi, KnipBand réunit Mathias Duguay, William Ross-Harrison et William Perron. Le groupe est né d’une envie simple : jouer de la musique entre amis.

À leurs débuts, les jeunes musiciens reprenaient surtout des chansons de Metallica et d’autres groupes métal. Leur premier spectacle a eu lieu au musée de Franquelin, quelques mois seulement après avoir commencé à pratiquer sérieusement leurs instruments.

« Les gens avaient quand même aimé voir des jeunes jouer d’un instrument », se souvient William Ross-Harrison au sujet de cette première prestation du groupe.

Avec le temps, les répétitions se sont multipliées entre les sous-sols, les garages et les locaux de pratique. Le groupe a tranquillement développé ses propres compositions et son identité musicale dans un univers plus lourd inspiré du death metal.

Une passion née à l’école

Pour William Ross-Harrison, cette aventure musicale est étroitement liée à Nathalie Lessard, anciennement enseignante en musique à la polyvalente des Baies.

Déjà initié au piano, il explique avoir réellement développé son intérêt pour la guitare à son arrivée comme enseignante. « C’est quand Nathalie est arrivée à l’école que ça m’a donné envie de jouer de la guitare », affirme-t-il.

L’enseignante a notamment permis au groupe de pratiquer pendant plusieurs mois en plus de leur offrir différentes occasions de monter sur scène.

Le 30 mai, KnipBand présentera d’ailleurs plusieurs compositions originales, dont Toy Box et Mon amour. Les membres souhaitent également enregistrer leurs chansons afin de conserver une trace du projet avant leur départ pour les études.

« On essaie d’enregistrer le plus de compositions possible avant qu’on parte. Comme ça, on va avoir un beau souvenir du groupe », indique le guitariste.

Chacun prendra sa route

Après la fin du secondaire, les membres du groupe poursuivront leurs projets personnels à l’extérieur de la région. William Ross-Harrison prévoit notamment déménager à Montréal pour entreprendre des études en mécanique, tandis que le batteur William Perron quittera aussi la Côte-Nord.

Même si cette étape marque la fin de son implication dans KnipBand, le jeune musicien assure que la musique continuera d’occuper une place importante dans sa vie. « La musique, c’est quand même très important pour moi. Chaque jour, il faut que j’en écoute », confie-t-il.

Le spectacle du 30 mai prendra ainsi une signification particulière pour les membres du groupe, qui y voient une façon de tourner la page sur leur passage au secondaire tout en partageant une dernière fois la scène ensemble.