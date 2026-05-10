Un Baie-Comois publie son premier roman fantastique

Un résident de Baie-Comeau réalise un projet qu’il nourrit depuis plusieurs années : la publication de son tout premier roman fantastique. À 28 ans, l’auteur, qui travaille à temps plein comme analyste informatique chez Hydro-Québec, vient de faire paraître son livre chez Essor Livre Éditeur.

Passionné d’écriture depuis le secondaire, il explique que l’idée de publier un livre lui est venue après une rencontre marquante avec une personne ayant elle-même écrit un ouvrage. « Ça m’avait donné l’idée d’en écrire un moi aussi parce que j’ai toujours aimé écrire depuis le secondaire », raconte-t-il.

Son roman s’adresse principalement à un public adolescent et jeune adulte, bien qu’il estime que les adultes amateurs de fantastique pourraient également y trouver leur compte.

Une histoire de magie et de quête

Le récit suit deux personnages principaux qui rejoignent simultanément une guilde de magie, chacun pour des raisons bien différentes.

Le personnage masculin cherche à fuir un père hostile à la magie et à tout ce qui l’entoure. De son côté, le personnage féminin tente de retrouver sa sœur cadette, enlevée par une organisation criminelle. « Ils ne se connaissent pas au départ, mais ils se rencontrent lorsqu’ils rejoignent la guilde », explique l’auteur.

Déjà, un deuxième tome est en préparation. L’écrivain aimerait éventuellement développer une petite série autour de cet univers fantastique.

Un projet réalisé par passion

Même si son livre vient d’être publié, le Baie-Comois affirme ne pas avoir entrepris cette démarche avec un objectif commercial précis.

« Moi, j’écrivais surtout pour le fun. En même temps, j’ai réussi à le faire publier, donc si ça permet de partager un petit peu ce que j’ai écrit aux gens, puis que les gens apprécient, tant mieux », dit celui qui considère encore l’écriture comme un passe-temps plutôt qu’une carrière.

Un long processus vers la publication

Publier un premier roman n’a toutefois pas été simple. L’auteur raconte avoir envoyé son manuscrit à plusieurs maisons d’édition avant qu’une d’entre elles accepte finalement de publier son texte. « Trouver un éditeur, c’était quand même difficile », souligne-t-il.

Entre l’écriture du manuscrit, les démarches auprès des éditeurs et la publication, le projet se sera échelonné sur une période d’environ quatre ans.

Comme il occupe un emploi à temps plein, l’écriture se fait principalement en soirée, lorsqu’il trouve quelques moments libres. « Quand j’ai du temps et des idées, je prends ma tablette ou mon ordinateur et j’écris des phrases, des paragraphes qui me passent par la tête », raconte-t-il.

Le roman est actuellement disponible sur commande en librairie. L’auteur souhaite également vérifier la possibilité de le rendre disponible localement à la librairie A à Z de Baie-Comeau.