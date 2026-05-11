La STQ analyse un projet d’enrochement à Godbout

La Société des traversiers du Québec (STQ) s’intéresse à la faisabilité d’un projet majeur de réhabilitation de l’enrochement au quai de Godbout. Un appel d’intérêt est lancé pour recueillir des informations.

Le projet vise à remplacer l’enrochement détruit par la tempête de décembre 2022 par un enrochement plus stable. L’objectif est aussi d’assurer une protection optimale des infrastructures et des personnes qui circulent sur le quai.

Par son appel d’intérêt, la STQ souhaite obtenir toutes les informations nécessaires à ce projet, en plus d’analyser les enjeux et les contraintes.

Elle cherche principalement des entrepreneurs généraux en génie civil ainsi que des entreprises avec de l’expérience en travaux maritimes, stabilisation de talus, protection de berges et ouvrages côtiers.

Cet appel d’intérêt n’engage en rien les entrepreneurs et les entreprises à déposer une soumission dans le cas d’un appel d’offres par la suite.

« La définition des besoins permettra la publication d’un appel d’offres ultérieur, visant la sélection d’un entrepreneur en tenant compte des enjeux, contraintes et exigences du projet », indique le conseiller en communication de la STQ, Bruno Verreault.

Travaux et échéancier

La définition préliminaire du mandat contient la fabrication de pierres carapace, le transport et l’entreposage de ces pierres ayant un poids de 18 tonnes.

L’échéancier préliminaire prévoit un appel d’offres cet été et la fabrication des pierres à l’automne.

La STQ prévoit finalement l’installation à l’été 2027.