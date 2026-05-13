Baie-Comeau se dote d’une politique pour l’IA

Baie-Comeau se dote d’une toute nouvelle politique pour encadrer les pratiques par l’intelligence artificielle au sein de son personnel, dans le cadre du travail.

La Politique d’utilisation des outils d’intelligence artificielle fait son apparition à la Ville de Baie-Comeau. Elle s’adresse à tous les employés permanents, temporaires, contractuels, stagiaires et aux élus municipaux.

« Nous suivons la tendance de plusieurs organisations en intégrant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans nos opérations. […] Il est toutefois sage de l’encadrer adéquatement », soutient le maire Michel Desbiens.

« Il s’agit d’une réalité. On le voit dans certains services, on a commencé à l’utiliser », mentionne le directeur général de la Ville, François Corriveau.

Ce dernier cite en exemple son utilisation pour faire du montage, rédiger des procès-verbaux ou encore pour de l’aide avec les enregistrements audio.

Avec la montée de cette tendance, le conseil souhaite « sensibiliser les employés ».

« On veut s’assurer que les documents provenant de l’IA soient indiqués comme tels et assurer de la rigueur de nos employés, notamment au niveau de l’analyse de ces documents », indique M. Corriveau.

« On ne veut pas non plus voir nos données hébergées n’importe où, on veut connaître la provenance de l’endroit où sont hébergées ces données ainsi que les mesures de sécurité », ajoute-t-il.

C’est pourquoi dans cette nouvelle politique, il y a aussi des mesures pour encadrer les logiciels utilisés, car il y a une différence entre les outils gratuits ou payants et sécuritaires au niveau des potentielles problématiques.

Alors que les politiques commencent à être intégrées dans le monde municipal, Michel Desbiens mentionne que la Ville reste à l’affût des mouvements de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).