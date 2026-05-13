Baie-Comeau se dote d’une politique pour l’IA

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 13 mai 2026
Temps de lecture :

La Ville de Baie-Comeau adopte une nouvelle politique, soit la Politique d'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Photo Pixabay

Baie-Comeau se dote d’une toute nouvelle politique pour encadrer les pratiques par l’intelligence artificielle au sein de son personnel, dans le cadre du travail. 

La Politique d’utilisation des outils d’intelligence artificielle fait son apparition à la Ville de Baie-Comeau. Elle s’adresse à tous les employés permanents, temporaires, contractuels, stagiaires et aux élus municipaux. 

« Nous suivons la tendance de plusieurs organisations en intégrant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans nos opérations. […] Il est toutefois sage de l’encadrer adéquatement », soutient le maire Michel Desbiens. 

« Il s’agit d’une réalité. On le voit dans certains services, on a commencé à l’utiliser », mentionne le directeur général de la Ville, François Corriveau. 

Ce dernier cite en exemple son utilisation pour faire du montage, rédiger des procès-verbaux ou encore pour de l’aide avec les enregistrements audio. 

Avec la montée de cette tendance, le conseil souhaite « sensibiliser les employés ».

« On veut s’assurer que les documents provenant de l’IA soient indiqués comme tels et assurer de la rigueur de nos employés, notamment au niveau de l’analyse de ces documents », indique M. Corriveau. 

« On ne veut pas non plus voir nos données hébergées n’importe où, on veut connaître la provenance de l’endroit où sont hébergées ces données ainsi que les mesures de sécurité », ajoute-t-il. 

C’est pourquoi dans cette nouvelle politique, il y a aussi des mesures pour encadrer les logiciels utilisés, car il y a une différence entre les outils gratuits ou payants et sécuritaires au niveau des potentielles problématiques. 

Alors que les politiques commencent à être intégrées dans le monde municipal, Michel Desbiens mentionne que la Ville reste à l’affût des mouvements de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Culturel

Le Réseau d’été du ROSEQ reprend la route et s’arrête sur la Côte-Nord

Actualité Faits divers

70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Actualité

Des projets de logements à Chute-aux-Outardes

Lire également

Actualité Culturel

Le Réseau d’été du ROSEQ reprend la route et s’arrête sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Faits divers

70 policiers frappent un réseau associé aux North Savage Gang à Longue-Rive

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 13 mai 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer