Des projets de logements à Chute-aux-Outardes

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Par Morgane Busson 7:00 AM - 13 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Maquette du projet de 12 logements à Chute-aux-Outardes. Photo courtoisie

Deux projets de plusieurs logements sont prévus dans la municipalité de Chute-aux-Outardes. Selon le maire Christian Malouin, cette offre attirera l’arrivée de jeunes familles en plus de revitaliser le secteur.

« On est une population vieillissante, beaucoup de maisons sont tenues par des personnes seules et âgées. Elles trouvent ça dur à gérer une maison, mais elles veulent rester dans la municipalité », atteste le maire de Chute-aux-Outardes.

Selon lui, ces appartements permettront à ces personnes de rester à proximité de leur famille et de leurs amis ainsi que des services qu’ils apprécient, ce dont est conscient le président des Habitations Manicouagan, Michel Savard. « La clientèle ciblée, c’est les personnes âgées. Elles ont toujours vécu là et ne veulent pas déménager », dit-il.

Un projet de 12 logements ciblant les personnes âgées autonomes, composé de quatre 4 ½ et huit 3 ½, devrait voir le jour au 4, rue de l’Aréna, au coin de la rue Bassin. Le terrain est prêt depuis quelques mois et des analyses de contamination et de portance du sol seront réalisées durant l’été.

Michel Savard et son équipe sont toujours en recherche de financement. « On est en train de regarder les programmes, mais c’est vraiment compliqué. C’est un montage financier, on va chercher et, à un moment, on trouvera une subvention intéressante », divulgue-t-il.

La crise du logement touche fortement la municipalité : très peu de maisons sont à vendre et ces habitations permettraient de la revitaliser.

« Si elles obtiennent un des 12 logements, ces personnes âgées pourraient vendre leur maison à de nouvelles familles. On va pouvoir s’assurer que l’école reste ouverte, qu’on ait du monde dans nos organismes. On veut que la municipalité garde ses services », confie Christian Malouin.

Trois triplex

Trois triplex sont également projetés, à proximité du club de golf, gérés par l’entrepreneur Jean-Philippe Ouellet. Les neuf logements initialement prévus seront construits en trois phases pour faciliter le processus.

« Si on avait voulu le faire en une grosse phase, ça aurait été compliqué au niveau du financement. On a donc décidé de le diviser », explique M. Ouellet. Il espère commencer la construction de la première phase du projet au printemps 2027.

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