Le Réseau d’été du ROSEQ reprend la route et s’arrête sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 13 mai 2026
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Les Hay Babies participent au Réseau d’été du ROSEQ. Photo Elizabeth Landry

Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’est du Québec (ROSEQ) lance sa 39tournée estivale avec une programmation de 144 représentations dans 20 salles et lieux de diffusion, dont plusieurs sur la Côte-Nord. 

Au total, 22 artistes prendront la route entre juin et septembre pour aller à la rencontre du public de l’Est-du-Québec.

La pianiste et compositrice Viviane Audet agit à titre de porte-parole de cette nouvelle édition du Réseau d’été 2026. L’artiste présentera également 14 représentations de son spectacle Le piano et le torrent, inspiré de son plus récent album instrumental.

« Je suis très touchée et honorée de porter le chapeau de porte-parole du ROSEQ cet été, parce que dans mon enfance et mon adolescence, j’ai vu tellement de spectacles du ROSEQ qui m’ont marquée », affirme-t-elle par voie de communiqué.

L’artiste souligne également l’importance du réseau culturel dans les régions de l’Est-du-Québec. « Le ROSEQ d’été, c’est un pont magnifique entre les artistes et les spectateurs qui habitent l’est du Québec, mais aussi les touristes qui viennent découvrir notre magnifique coin du monde », ajoute-t-elle.

Viviane Audet est la porte-parole du Réseau d’été 2026. Photo Marjorie Guindon

La programmation 2026 réunira des artistes issus de plusieurs disciplines artistiques. Du côté de la chanson, le public pourra notamment voir Louis-Jean Cormier, Gilles Valiquette, Les Hay Babies, Martin Giroux ainsi que Guillaume Arsenault.

Les amateurs de musique traditionnelle, jazz, blues et musiques du monde pourront aussi assister aux spectacles de Le Diable à cinq, Habana Café et The Big O String Band. Le volet humour fera quant à lui place à Guillaume Pineault, Richardson Zéphir, Coco Belliveau et Sam Vigneault. La comédienne Louise Latraverse présentera pour sa part son spectacle L’amour crisse.

Le ROSEQ mettra également en lumière la relève avec la tournée du spectacle Un champ de fleurs qui pousse sur l’effondrement du monde, une création issue du projet Les Flambettes. Cette œuvre collective rassemble les artistes Alex LeBlanc, Gabriella Olivo, Liliane Pellerin et VALOIS.

Louis-Jean Cormier sera de passage dans sa région puisqu’il fait partie des artistes du Réseau d’été. Photo Fabiola Bouchereau

Sur la Côte-Nord, plusieurs diffuseurs accueilleront les artistes du Réseau d’été, notamment le Comité de spectacles « Par Natashquan », le Comité de spectacle de Havre-Saint-Pierre, la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-Îles, le Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier, le Comité de spectacles de Forestville, le Festival de la chanson de Tadoussac, le Centre culturel Tshissenitamun Mitshuap de Mani-Utenam ainsi que Fermont Spectacles.

Créé en 1987, le Réseau d’été constitue l’une des principales initiatives du ROSEQ pour favoriser la circulation des arts vivants dans les régions de l’Est-du-Québec et soutenir la diffusion de spectacles en dehors des grands centres urbains.

La programmation complète du Réseau d’été 2026 est disponible sur le site du ROSEQ et les billets sont vendus directement par les diffuseurs participants.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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