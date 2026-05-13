Ma Ville Ma Voix : quatre initiatives présentées à la population

L’édition 2025-2026 du forum citoyen Ma Ville Ma Voix a pris place au pavillon Saint-Sacrement dans la soirée du 12 mai. Les membres de la population ont pu discuter les quatre initiatives retenues par le Comité de développement durable.

Le forum a permis aux citoyens d’analyser, en groupe ou individuellement, quatre thématiques clés : l’accès aux logements adaptés pour les adultes autistes, l’autonomie alimentaire via l’initiative Goûter, Cuisiner, Jardiner, la sécurité des déplacements à vélo avec le projet Connectivité et sécurité à vélo et finalement, l’innovation en habitation avec Le logement, autrement.

Cette année, les projets se divisent en deux catégories.

D’un côté, deux initiatives sont déjà portées par des organismes : le projet d’accès aux logements adaptés est soutenu par Habitation Autisme, tandis que Goûter, Cuisiner, Jardiner est porté par le comptoir alimentaire l’Escale.

Les deux autres projets sont des idées proposées par des citoyens.

« Habitation Autisme et le comptoir alimentaire l’Escale viennent ici pour s’inspirer des réactions du milieu afin de bonifier leur projet. Tandis que les idées citoyennes sont davantage proposées dans une optique d’explorer les possibilités et de voir si des projets plus concrets pourraient en émerger », explique David Béland, chargé de projet à la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU).

La mise sur pied de ces projets est propulsée par le fonds Alcoa pour le développement durable. « En 2012, Alcoa a dit : on pourrait injecter dix millions sur 25 ans, pour essayer de faire lever les projets de citoyens », explique le directeur des communications et du tourisme à la ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault.

« Ma ville ma voix, c’est une opportunité unique et locale de pouvoir accéder à un financement privé pour stimuler une plus grande subvention par la suite », conclut David Béland.