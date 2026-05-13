Plus de 500 000 $ pour remplacer le pont de la rivière Le Petit Bras

Le contrat des travaux de remplacement du pont au-dessus de la rivière Le Petit Bras a été donné à l’entreprise PointCo, au coût de 547 364 $.

De ce montant, la Ville de Baie-Comeau reçoit une subvention de 170 000 $ provenant du programme Véloce, un programme d’aide aux infrastructures de transport actif du gouvernement du Québec.

« Nos employés ont travaillé fort pour qu’un contrat soit octroyé à cette séance », mentionne le maire Michel Desbiens, lors du conseil municipal du 11 mai.

« Il est encore trop tôt pour déterminer la date exacte de la fin des travaux de remplacement, mais ça sera au courant de l’été. Il s’agit de travaux essentiels qui auraient eu tôt ou tard un impact sur les citoyens », ajoute-t-il.