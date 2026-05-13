Une étudiante de Baie-Comeau choisie pour une expédition dans l’Arctique

À 17 ans, Émilie Poitras vivra cet été une expédition scientifique internationale dans l’Arctique après avoir été sélectionnée pour représenter la Manicouagan au programme Students on Ice 2026.

Émilie Poitras, une élève de cinquième secondaire de l’École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau, a été choisie par la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) afin de participer à l’expédition internationale Students on Ice 2026.

Du 19 juillet au 3 août, la jeune Nord-Côtière prendra part à un séjour de 16 jours dans l’Arctique, à bord d’un navire d’expédition reliant Iqaluit, au Nunavut, à Kangerlussuaq, au Groenland. Elle sera entourée de spécialistes de différents domaines ainsi que de jeunes provenant de plusieurs pays.

Selon la RBMU, la candidate s’est démarquée par « sa curiosité, sa passion et son intérêt pour les sciences naturelles ».

« Dès que j’ai vu l’appel de candidatures, j’ai su que je devais tenter ma chance », affirme Émilie Poitras. « L’expérience promet d’être très enrichissante », ajoute-t-elle.

L’expédition, évaluée à 17 000 $, est financée grâce au soutien du Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables et de Cargill Limitée.

À son retour, l’étudiante s’est engagée à partager son expérience avec la communauté par l’entremise d’une conférence publique et d’un projet créatif.

Notons que depuis 2015, 17 jeunes de la Manicouagan ont participé à cette aventure éducative grâce à l’appui de partenaires régionaux.