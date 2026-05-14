Baie-Comeau : la MDJ encourage les ados à s’impliquer dans leur communauté

Le nouveau projet Initiative jeunes en action La Relève est une expérience destinée aux jeunes de 11 à 17 ans, visant à développer leur autonomie, leur confiance, leur sens des responsabilités et leur implication citoyenne par le biais d’expériences entrepreneuriales, lors des vacances estivales.

Les jeunes participants auront l’opportunité d’explorer l’offre de certains services tels que l’organisation de fêtes de quartier, des travaux d’entretien comme la tonte de pelouse ainsi que d’autres implications communautaires et projets entrepreneuriaux créatifs.

Le projet prévoit réunir environ 30 jeunes à travers la création de groupes hétérogènes regroupant des adolescents composant avec diverses réalités.

Cette approche se veut favorisante à l’entraide et l’influence positive entre pairs, permettant aux jeunes de s’élever grâce à leurs pairs dans un environnement valorisant et sécuritaire.

Les groupes seront accompagnés d’adultes, qui pourront devenir des figures de confiance, avec qui ils pourront créer des liens significatifs.

Plusieurs ateliers d’empowerment seront aussi proposés aux participants, leur permettant de travailler notamment la confiance en soi, le leadership, la communication, le travail d’équipe et la confiance en soi.

Le projet sera coordonné par les intervenantes Julianne Cliche et Sophie Lapierre, accompagnées de l’animatrice Marylou Bouchard.

Dans les prochaines semaines, l’équipe ira à la rencontre des élèves de 6e année de la région afin de présenter le projet et d’échanger avec eux sur les différentes opportunités positives qui leur seront offertes à travers Initiative jeunes en action La Relève.

Les citoyens intéressés à encourager le projet en réservant des services ou en collaborant aux différentes initiatives peuvent le faire par la page Facebook Initiative jeunes en action La Relève.