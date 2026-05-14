Greta Bédard quittera la direction de la STQ
Les maires Emmanuel Deschênes, Christyan Dufour, Michaël Pilote et Patrick Lavoie avaient rencontré la PDG de la STQ, Greta Bédard, en novembre 2024. Archives | Le Charlevoisien
(Mise à jour) La PDG de la Société des traversiers du Québec, Greta Bédard, quittera prochainement ses fonctions.
Son mandat se terminait au mois d’avril. Elle a pris la décision de ne pas renouveler son engagement et demeurera en poste jusqu’à ce qu’une personne soit trouvée pour lui succéder, selon le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault.
Entrée en poste officiellement en avril 2023, Greta Bédard a eu à gérer plusieurs dossiers touchant L’Isle-aux-Coudres, notamment la remise à l’eau du NM Joseph-Savard, le projet de reconstruction des quais — depuis mis sur la glace — ainsi que les différents bris survenus à bord du NM Svanoy.
Une rencontre s’est d’ailleurs tenue au cours des dernières semaines entre les maires de L’Isle-aux-Coudres, des Éboulements, de Baie-Saint-Paul et celle-ci.
Notons que la reprise du dossier d’opportunité lié à la reconstruction de la traverse, promis pour 2026, se fait toujours attendre.
Le maire de L’Isle-aux-Coudres, Christyan Dufour, souligne que Greta Bédard n’a pas eu un mandat facile, marqué notamment par la pandémie et les nombreux problèmes liés aux traverses.
« J’espère que la personne qui va lui succéder sera accessible et connaîtra bien le domaine maritime. Malgré tout, elle a fait du bon travail. Elle a fait ce qu’elle a pu avec les circonstances. Je l’ai trouvée très courageuse de passer à travers tout ça », commente-t-il.