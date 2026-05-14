Greta Bédard quittera la direction de la STQ 

(Mise à jour) La PDG de la Société des traversiers du Québec, Greta Bédard, quittera prochainement ses fonctions.

Son mandat se terminait au mois d’avril. Elle a pris la décision de ne pas renouveler son engagement et demeurera en poste jusqu’à ce qu’une personne soit trouvée pour lui succéder, selon le porte-parole de la Société des traversiers du Québec, Bruno Verreault.

Entrée en poste officiellement en avril 2023, Greta Bédard a eu à gérer plusieurs dossiers touchant L’Isle-aux-Coudres, notamment la remise à l’eau du NM Joseph-Savard, le projet de reconstruction des quais — depuis mis sur la glace — ainsi que les différents bris survenus à bord du NM Svanoy.

Une rencontre s’est d’ailleurs tenue au cours des dernières semaines entre les maires de L’Isle-aux-Coudres, des Éboulements, de Baie-Saint-Paul et celle-ci.

Notons que la reprise du dossier d’opportunité lié à la reconstruction de la traverse, promis pour 2026, se fait toujours attendre.

Le maire de L’Isle-aux-Coudres, Christyan Dufour, souligne que Greta Bédard n’a pas eu un mandat facile, marqué notamment par la pandémie et les nombreux problèmes liés aux traverses.

« J’espère que la personne qui va lui succéder sera accessible et connaîtra bien le domaine maritime. Malgré tout, elle a fait du bon travail. Elle a fait ce qu’elle a pu avec les circonstances. Je l’ai trouvée très courageuse de passer à travers tout ça », commente-t-il.