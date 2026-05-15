6 M$ pour les créneaux d’excellence : la Côte-Nord dans la stratégie de Québec

Le gouvernement du Québec injectera 6 M$ sur trois ans afin d’assurer la poursuite des activités des 24 créneaux d’excellence répartis dans 14 régions, dont deux sur la Côte-Nord. Il souhaite ainsi miser sur la collaboration et l’innovation pour stimuler la compétitivité des entreprises régionales et renforcer l’économie des territoires.

Le ministre délégué au Développement économique régional, Eric Girard, a annoncé le 14 mai le maintien du soutien financier destiné au fonctionnement des créneaux d’excellence du Québec. Cette aide totalise 6 millions de dollars répartis sur trois ans.

Le gouvernement affirme vouloir consolider un modèle de développement régional basé sur les expertises locales et les partenariats industriels dans des secteurs stratégiques comme les technologies, l’agroalimentaire, le bois et la construction, la transformation métallique ainsi que les matériaux avancés.

Sur la Côte-Nord, les créneaux d’excellence reconnus sont ceux de la tourbe et des substrats, ainsi que des ressources, sciences et technologies marines.

Selon Québec, ces créneaux permettent aux entreprises de profiter d’un réseau de collaboration favorisant l’innovation, la productivité et la compétitivité. Le modèle repose sur des regroupements d’entreprises d’un même territoire qui partagent des activités économiques interreliées et qui cherchent à se démarquer grâce à des compétences spécialisées et à une approche collaborative.

« Les créneaux d’excellence agissent comme des catalyseurs dans le développement économique de nos régions. Nous sommes donc fiers de soutenir la poursuite de leurs activités, qui favorisent des projets communs et des partenariats dans des secteurs stratégiques. C’est en misant sur l’innovation et la collaboration que nous bâtissons l’économie de demain, et que nos entreprises peuvent assurer leur croissance et créer de la richesse durable au Québec », a déclaré Eric Girard.

Le financement accordé s’inscrit dans le cadre du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec. Au total, le réseau québécois compte 24 créneaux d’excellence répartis dans 12 secteurs d’activité économique.