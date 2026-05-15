Étienne Dano viendra roaster Baie-Comeau devant public

Par Johannie Gaudreault 1:22 PM - 15 mai 2026
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L'humoriste Étienne Dano débarquera à Baie-Comeau avec son podcast Roast ta ville, le 21 juin. Photo Facebook

Le podcast humoristique Roast ta ville s’arrêtera à Baie-Comeau le 21 juin pour un enregistrement devant public où l’autodérision, le sarcasme et les blagues sur la réalité locale seront à l’honneur en marge du OFF Festival Vague de rires.

Les citoyens de Baie-Comeau sont invités à rire de leur propre ville lors du sixième épisode du populaire podcast Roast ta ville, animé par l’humoriste Étienne Dano.

L’événement se déroulera à L’Alternative, le 21 juin à 10 h, dans une ambiance de brunch humoristique où café et viennoiseries seront offerts gratuitement aux spectateurs.

Présenté dans le OFF festival, soutenu par Tourisme Côte-Nord, l’enregistrement promet une bonne dose de répartie et de piques amicales à l’endroit de Baie-Comeau et de ses habitudes bien connues.

Pour l’occasion, Étienne Dano sera accompagné de deux invités bien enracinés dans la communauté, François Boulianne et Alex Lévesque.

Les organisateurs promettent « un moment décapant » où la ville sera « passée au tordeur avec amour, sarcasme et beaucoup de répartie ».

L’activité est présentée par le Festival Vague de rires, en collaboration avec la Société Hydroélectrique Manicouagan. L’entrée est gratuite, mais les personnes intéressées doivent réserver leur billet à l’avance.

L’événement se veut avant tout une occasion de célébrer l’humour et l’autodérision, tout en mettant en lumière le dynamisme culturel de Baie-Comeau à travers une formule de plus en plus populaire au Québec.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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