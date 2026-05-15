Les Trois Phénix : une cause qui rassemble des artistes d’ici

Plusieurs artistes de Baie-Comeau et des environs ont été annoncés lors du deuxième lancement du projet Les Trois Phénix, le 13 mai. L’événement pourrait rassembler jusqu’à 150 personnes et se déroulera le 24 octobre à l’amphithéâtre Jean-L’Heureux du Cégep de Baie-Comeau.

Les artistes présents lors de la soirée de l’événement : Les Présidents, Les Shimmeux, le duo T’es Pas Game, Miels et Bums, Le Phénix, William Perron, Anthony Girard et Simon Robichaud.

Pendant ce deuxième lancement, l’animateur radio et musicien Simon Robichaud a évoqué ses anciennes dépendances et enjeux de santé mentale. « Il y a tellement d’oiseaux ressortis de leurs cendres grâce à ces organismes. C’est très important pour moi de participer à cet événement », a-t-il fait savoir.

Même s’il a voulu être régisseur pour la soirée, Pierre Joubert fera son apparition en tant que membre du duo d’humoristes T’es Pas Game, qu’il a formé avec son fils. « Je ne sais pas si ça va être drôle, mais nous on se trouve drôle », blague-t-il.

« On va quand même tester nos blagues avant », prévient son fils.

Un autre de ses enfants, âgé de huit ans, performera sur scène sous le nom d’artiste Le Phénix.

Les affiches de l’événement seront placardées dans Baie-Comeau, mais également dans d’autres régions. « Je vais en donner à tous les musiciens pour qu’ils en envoient à leurs proches au Québec », prévient Pierre Joubert.

Ce concert est organisé dans le cadre de la levée de fonds Les Trois Phénix. Les spectateurs pourront assister à l’événement en se procurant un billet.

Les dons vont profiter à trois organismes en parts égales : Homme aide Manicouagan, le Centre de prévention du suicide Côte-Nord et la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan. La soirée prévoit trois heures de prestations musicales et de représentations humoristiques.