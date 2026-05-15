Québec remboursera le coût carbone aux entreprises agricoles

La Presse Canadienne 11:00 AM - 15 mai 2026
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La première ministre du Québec, Christine Fréchette, répond aux questions de l'opposition à l'Assemblée nationale du Québec, le mardi 12 mai 2026.  Photo Jacques Boissinot

Le gouvernement caquiste remboursera le coût carbone aux entreprises agricoles.

La première ministre du Québec, Christine Fréchette, en a fait l’annonce à Drummondville, vendredi matin. Québec bonifiera également le soutien financier pour la relève.

Mme Fréchette souligne que le gouvernement cherche à «diminuer la pression financière du secteur agricole» et ainsi, «renforcer sa compétitivité».

La première ministre avait pris ces engagements lors de la dernière course à la chefferie caquiste.

Pour ce faire, le gouvernement versera 87 millions $ à La Financière agricole du Québec pour un programme visant à compenser le coût carbone.

Le gouvernement souligne que plus de 15 500 agriculteurs recevront ce remboursement «automatiquement et sans formulaire à remplir».

L’Union des producteurs agricoles (UPA) réclame depuis longtemps une aide pour couvrir les coûts de la tarification du carbone, affirmant qu’il s’agit d’une atteinte à la compétitivité des agriculteurs québécois. Mme Fréchette avait promis de remédier à la situation, et l’UPA n’avait pas manqué de lui rappeler en avril dernier.

Québec injectera également 8,8 millions $ dans le Programme d’appui financier à la relève agricole.

«Les agriculteurs et les agricultrices jouent un rôle essentiel: ils nourrissent les Québécois. Pour qu’ils fassent ce qu’ils font de mieux, on doit les soutenir», a affirmé la première ministre dans un communiqué.

«On doit produire, transformer et consommer plus d’aliments de chez nous. En faisant cela, on peut accroître notre autonomie alimentaire et diminuer notre dépendance aux marchés extérieurs», a renchéri le ministre de l’Agriculture, Donald Martel.

La Presse Canadienne

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