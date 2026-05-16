Crime organisé : coups de feu en plein jour au IGA de Sept-Îles

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Par Emy-Jane Déry 12:15 PM - 16 mai 2026
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Un périmètre de sécurité est en place dans le stationnement du IGA de Sept-Îles. 16 mai 2026 Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des coups de feu ont été tirés sur une voiture dans le stationnement du IGA de Sept-Îles, samedi matin. 

Selon les informations préliminaires, l’événement serait lié au crime organisé, a fait savoir le directeur de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam, Carl Jourdain. 

Les coups de feu ont été signalés vers 10 h 25, samedi. Vers l’heure du dîner, aucune arrestation n’avait encore eu lieu. Les autorités n’étaient pas en mesure d’indiquer s’il y avait eu des blessés. 

« Les enquêteurs s’affairent à rencontrer des témoins », a dit M. Jourdain au Nord-Côtier

La SPUM rencontrait toujours des témoins, samedi midi.  Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le dossier sera transféré au Crime majeur de la Sûreté du Québec, a-t-il fait savoir. 

Plus tard, dans un communiqué, la SPUM a dit comprendre les préoccupations que cette situation pouvait susciter au sein de la communauté. 

« Des effectifs supplémentaires seront déployés sur le territoire afin d’assurer la sécurité de la population et de soutenir l’enquête en cours », a écrit l’organisation. « Par respect pour l’intégrité de l’enquête, aucun autre détail ne sera communiqué pour le moment. »

De son côté, la Sûreté du Québec a refusé de donner des informations sur l’événement, indiquant simplement être intervenue en assistance au corps de police de Uashat mak Mani-utenam. 

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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