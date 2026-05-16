Délinquance sexuelle : l’homme arrêté à Havre-Saint-Pierre demeure encore détenu

Par Sylvain Turcotte 10:32 AM - 16 mai 2026
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Photo de l'arrestation de Sylvain Daneault le 3 mai alors qu'il se trouvait dans le stationnement du complexe aquatique de Havre-Saint-Pierre. Photo courtoisie

Le délinquant sexuel Sylvain Daneault, arrêté près de la piscine municipale de Havre-Saint-Pierre au début du mois pour bris de conditions, passera assurément quelques jours de plus en détention. 

Son enquête sur mise en liberté, qui était au rôle du Palais de justice de Sept-Îles le 15 mai, a été reporté une fois de plus. Elle devrait avoir lieu le 26 mai.

L’avocat de Sylvain Daneault, Gerson Foisy, n’est toujours pas parvenu à trouver une nouvelle adresse pour son client dans l’éventualité d’une libération. 

La Couronne s’oppose toujours à la libération de l’homme intercepté par les policiers de la SQ, poste de Havre-Saint-Pierre, le 3 mai.

Sylvain Daneault n’avait pas le droit d’être dans un lieu public où peuvent se trouver des personnes de moins de 16 ans. 

L’homme de 59 ans a un passé judiciaire de délinquances sexuelles pour des événements qui se sont produits durant près de 30 ans au Centre-du-Québec.

Daneault demeurera donc détenu pour au moins dix autres jours.

Délinquance sexuelle : l’homme arrêté à Havre-Saint-Pierre pourrait déménager

Sylvain Turcotte

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