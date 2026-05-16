La justice fait face à divers enjeux : accessibilité, délai et main-d’œuvre. Le Barreau du Québec a entamé une réflexion collective, afin d’améliorer son système. Un forum avec ses divers acteurs était au calendrier, le 14 mai, à Sept-Îles.

Le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, est clair. La justice a des défis importants à relever. « Mais on est optimiste qu’avec la part des citoyens, la part des acteurs de justice, on va relever les défis auxquels on fait face », assure-t-il.

Le Barreau du Québec est à prendre le pouls des juristes, mais aussi des citoyens touchés par le système judiciaire. Jeudi dernier, c’est à Sept-Îles que le forum 2026, Ensemble pour bâtir la justice de demain, s’est arrêté.

Un des enjeux qui touchent particulièrement le système judiciaire à Sept-Îles : le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre chez les avocats, particulièrement chez les criminalistes.

Outre l’aide juridique, ils sont peu nombreux. L’heure de la retraite sonnera éventuellement pour Me Michel Savard et Me Jean-Luc Desmarais, et la relève ne cogne pas aux portes.

« Je pense que pendant plusieurs années, la justice a négligé de faire la promotion de la pratique sur l’ensemble du territoire québécois. Nous [le Barreau], on a saisi ça il y a déjà quelque temps. On a lancé un programme de rétention et de valorisation de la pratique en région, avec différentes initiatives », de dire le bâtonnier du Québec.

Il parle de la mise en place de bourses (8 000 $) pour les stages du Barreau en région, dont la Côte-Nord parmi celles prioritaires, et d’une carte interactive des besoins pour chaque district et domaine de droit, afin d’arrimer l’offre et la demande. Des capsules de promotion et de valorisation sont aussi réalisées.

« Des initiatives sont prises au niveau plus macro, pour plusieurs régions du Québec simultanément, qui visent à moyen long terme à vraiment repeupler la profession un peu partout au Québec, mais qu’à court terme, puis dans un aspect plus micro-intervention, de s’intéresser spécifiquement à ce qui peut survenir, par exemple, en droit criminel à Sept-Îles […] Chaque région a un peu son contexte, puis aussi ses besoins à court terme », souligne-t-il.

Me Marcel-Olivier Nadeau qualifie donc la situation d’urgente à Sept-Îles avec les retraites annoncées et la capacité de la profession à combler les besoins.

« Quand il manque, par exemple, de personnel dans les palais de justice, ça ne relève pas du marché, ça relève de l’intervention de l’État ».

Et à propos du gel des embauches, le bâtonnier a repris les paroles du sous-ministre de la justice disant « que toute coupure additionnelle en justice allait causer des libérations par erreur, des détentions injustifiées et des crimes impunis ».

« La justice est un service essentiel, mais on est le parent pauvre, dit-il. La justice est essentielle pour que les citoyens aient confiance dans la démocratie et confiance dans leurs institutions. »

Le citoyen

Avec la tournée de ce forum, le Barreau du Québec veut aussi donner la parole aux citoyens.

« C’est de voir avec eux leur expérience de justice, sans filtre, ça fait un important ressenti. On veut construire avec eux une justice plus humaine, une justice moins coûteuse, une justice moins longue », indique Me Nadeau.

Les principaux défis sont l’accompagnement, l’écoute et rendre le système judiciaire plus simple pour les personnes les plus vulnérables.

« Il faut comprendre que pour les citoyens de la classe moyenne, le principal enjeu, c’est les coûts reliés à la justice. […] En matière civile et familiale, ça coûte cher », indique-t-il.

Un coût imposé par les délais du processus judiciaire, mais qui touche aussi l’humain.

« Quelqu’un qui est aux prises avec un dossier civil, par exemple de vice caché, pendant des années, il y a un coût énorme au niveau humain. Quelqu’un qui est pris dans un dossier de nature familiale pendant plusieurs années, il y a un coût franchement important au niveau humain. C’est pour ça que c’est presque aussi important de réduire les délais que de réduire les coûts ».

Le bâtonnier ne met pas la faute sur les avocats.

« On est dans un système capitaliste. Les taux se fixent avec le marché, puis les coûts de la vie se fixent avec le marché. »

Pour l’arrêt du forum à Sept-Îles, des rencontres étaient prévues avec une victime d’agression sexuelle, une victime de violences conjugales, une intervenante au CALAC par rapport aux maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violences et aussi une femme autochtone qui a fait face à des accusations criminelles.

« Il ne faut pas juger de ce que ces gens-là viennent nous dire. On entend directement de leur bouche leur expérience de justice. C’est la matière brute qui nous permet de voir comment le Barreau du Québec on peut s’améliorer comme professionnels », explique Me Marcel-Olivier Nadeau.

Il évoque aussi qu’au-delà des services de justice, ça prend des services communautaires, des services de première ligne.

Avec ces forums, le Barreau veut donc voir comment il peut mieux accompagner ses membres dans la représentation des personnes vulnérables et des citoyens de la classe moyenne, et aussi en venir à des recommandations à adresser au gouvernement « pour prioriser les bonnes choses ».

Est-ce que la justice est appelée déjà à changer ?

« Je pense que oui. Je pense qu’en matière civile et familiale, on en est là », dit Me Nadeau. Un rapport final sur cette réflexion viendra au cours de l’été.