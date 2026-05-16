Traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout : une modification à l’horaire

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Par Roseline Pelletier 9:30 AM - 16 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Le 19 mai, a traversée de 8 h sera repoussée à 11 h.  Photo Johannie Gaudreault

Le mardi 19 mai, les usagers de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout devront tenir compte d’un changement de plage horaire.

La traversée de 8 h sera repoussée à 11 h, puis le navire effectuera un retour de Godbout vers Matane à 17 h.

Cette modification, liée à la nécessité d’exercices de sécurité, s’applique également aux clients ayant effectué une réservation pour cette plage horaire.

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Roseline Pelletier

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