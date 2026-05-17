Josée Shushei Leblanc : une entrepreneure accomplie

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Par Roseline Pelletier 8:00 AM - 17 mai 2026 Initiative de journalisme local
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La récipiendaire du prix prix Canadian Indigenous Women Entrepreneurship Award, Josée Shushei Leblanc de Uashat. Photo Facebook

Josée Shushei Leblanc, récipiendaire du prestigieux prix Canadian Indigenous Women Entrepreneurship du Forum SOAR 2026, qui s’est tenu à Gatineau du 5 au 7 mai dernier, revient sur son parcours d’entrepreneure et fondatrice de l’entreprise Atikuss. 

C’est en 2014 que Mme Leblanc découvre que les femmes de Uashat qui confectionnent des mocassins gagnent entre 3 et 4 $ de l’heure.

« Je me suis donc donné comme mission de faire en sorte de payer ces femmes-là plus cher, pour sauvegarder cette technique-là. J’ai développé le projet Les Bottes de l’Espoir et c’est ça qui a vraiment lancé l’entreprise. C’est comme ça qu’Atikuss est née », raconte-t-elle. 

La fabrication de mocassins est une technique ancestrale. « C’est un des derniers vêtements faits pratiquement comme c’était fait autrefois », précise l’entrepreneure.

La cause d’aider les femmes autochtones, touchant le cœur de plusieurs, a permis à l’entreprise de prendre de l’expansion rapidement. Mme Leblanc s’est aussi fait connaître à la suite de son passage à l’émission Les Dragons en 2016. 

« Après Les Dragons, on a lancé un hôtel et un magazine qui est vendu dans 2 800 points de vente au Québec », ajoute la femme d’affaires. 

Pour elle, la clé du succès est un leadership familial. « Dans mon entreprise, on s’entraide. Quand quelqu’un va moins bien, tout le monde l’aide, ça fait partie des valeurs de l’entreprise. »

Elle continue en précisant qu’elle travaille avec des employés qui ont des limitations physiques et/ou mentales. « Mon but, c’est de donner du travail à ceux qui ont de la difficulté à s’en trouver. » 

Josée Shushei Leblanc vient d’une famille de pêcheurs. Elle considère que les membres de sa famille sont les premiers entrepreneurs sur qui elle a pu prendre exemple. 

C’est avec aucun cours d’entrepreneuriat qu’elle a réussi à se rendre où elle est. « J’ai suivi quelques cours par-ci, par-là. » Elle a suivi des cours de gestion, des cours de sécurité financière, des cours de comptabilité et finalement, des cours d’attitude mentale positive à l’Université Laval.

Mme Leblanc considère que le fait d’être « métis » a constitué un défi pour elle. « Au moment où j’ai lancé Atikuss, ce n’était pas sexy d’être autochtone. Il y avait encore plein de préjugés. Puis du côté des autochtones, il a fallu que je travaille très dur pour bâtir ma crédibilité et faire comprendre que ce que je faisais, c’était pour mettre la communauté en valeur et transmettre l’histoire. »

Un prix canadien

Le forum SOAR : NACCA’s Indigenous Prosperity Forum célèbre l’entrepreneuriat autochtone à l’échelle nationale, réunissant des entrepreneurs et des chefs d’entreprise de partout au pays.

« Ce prix, je le partage avec toutes les personnes qui ont cru en moi dès le début : la CDEM, mon conseil de bande ITUM, mon chef, le directeur général du développement économique, ainsi que tous mes ami(e)s présents pour me soutenir », a déclaré la présidente-directrice générale d’Atikuss Canada sur sa page Facebook.

Josée Shushei Leblanc reconnaît que son parcours n’a pas toujours été facile, mais celui-ci lui rappelle que tout est possible lorsqu’on ose y croire. Elle souhaite de tout cœur inspirer les jeunes à poursuivre leurs rêves et à se lancer, malgré les défis.

La femme d’affaires souhaite transmettre le message qu’avec du courage, du travail et de la persévérance, une vision peut devenir réalité.

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