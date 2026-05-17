La Marche SP de retour à Baie-Comeau

La population de la Côte-Nord est invitée à enfiler ses chaussures de marche le 31 mai alors que la Marche SP fera un arrêt à Baie-Comeau dans le cadre d’un vaste mouvement de solidarité organisé partout au pays.

L’événement familial et festif, qui se déroulera au parc des Pionniers dès 10 h, vise à soutenir les personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi que leurs proches, tout en finançant la recherche et les services offerts par la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Présente depuis plus de 30 ans, la Marche SP a permis d’amasser plus de 21,5 millions de dollars à travers le Canada. Cette année encore, des activités auront lieu dans 16 villes du Québec et dans plus de 50 municipalités canadiennes.

Les organisateurs rappellent que la sclérose en plaques demeure une réalité importante au pays. « Un diagnostic est posé toutes les deux heures au Canada », soulignent-ils.

La maladie auto-immune attaque le système nerveux central et perturbe la communication entre le cerveau et le corps. Les symptômes peuvent varier considérablement d’une personne à l’autre et se manifester sous forme de poussées suivies de périodes de rémission.

À l’heure actuelle, aucun remède n’existe pour guérir la maladie, bien que certains traitements permettent de diminuer la fréquence et l’intensité des poussées et d’atténuer les symptômes. La sclérose en plaques demeure également la maladie du système nerveux central la plus répandue chez les jeunes adultes du Canada, selon la Société canadienne de la sclérose en plaques.

Au-delà de la collecte de fonds, la Marche SP se veut aussi un geste concret de solidarité envers les personnes atteintes. « Lorsque vous vous inscrivez à la Marche SP et que vous amassez des fonds dans le cadre de cet événement, vous montrez aux gens qui ont la SP qu’ils ne sont pas seuls », indiquent les organisateurs.

Les participants sont invités à marcher pour la cause, pour la collectivité, pour leurs proches, dans une ambiance qui se veut rassembleuse et porteuse d’espoir.