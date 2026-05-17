Le feu de forêt à Forestville est « sous contrôle », dit la SOPFEU

Par Johannie Gaudreault 9:04 AM - 17 mai 2026
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Il est interdit d'utiliser un drone près d'un feu de forêt. Photo SOPFEU

La pluie qui est tombée cette nuit a aidé les pompiers forestiers à éteindre l’incendie qui brûle à Forestville, entre la 1re Avenue et la route Maritime. Selon la SOPFEU, le brasier est « sous contrôle ».

« Dans le sens qu’il n’y a plus de grosses flammes. Il y a encore quelques nuages de fumée. Les 3 mm de pluie qui sont tombés ont donné un coup de main », affirme Karine Pelletier,  conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Les pompiers sont de retour au boulot depuis 7 h ce matin. Ils sont toujours appuyés par un hélicoptère. « Les vents sont vers le fleuve, ce qui est encourageant », assure Mme Pelletier.

La SOPFEU met en garde les citoyens qui utilisent des drones pour mieux voir l’incendie. « Il y a des risques pour la sécurité. Aussitôt qu’un drone est aperçu, nous devons arrêter les opérations aériennes. Ça nuit vraiment à la maîtrise de l’incendie », mentionne la porte-parole.

𝘚𝘦𝘭𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘨𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘦́𝘳𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘢𝘥𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦, 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘳𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘰𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 9 𝘬𝘮 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦 (𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘦𝘶𝘹 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘦̂𝘵), 𝘴𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘥’𝘢𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦 575 $ 𝘢̀ 25 000 $.

Le feu de forêt a atteint 100 hectares hier, selon la carte de la SOPFEU. Mais cette superficie pourrait être revue à la baisse, selon Karine Pelletier. « Il est difficile de bien évaluer la grosseur avec toute la fumée. Les équipes détermineront le contour à nouveau aujourd’hui », dit-elle.

Photo carte SOPFEU

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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