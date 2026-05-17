Le feu de forêt à Forestville est « sous contrôle », dit la SOPFEU

La pluie qui est tombée cette nuit a aidé les pompiers forestiers à éteindre l’incendie qui brûle à Forestville, entre la 1re Avenue et la route Maritime. Selon la SOPFEU, le brasier est « sous contrôle ».

« Dans le sens qu’il n’y a plus de grosses flammes. Il y a encore quelques nuages de fumée. Les 3 mm de pluie qui sont tombés ont donné un coup de main », affirme Karine Pelletier, conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU.

Les pompiers sont de retour au boulot depuis 7 h ce matin. Ils sont toujours appuyés par un hélicoptère. « Les vents sont vers le fleuve, ce qui est encourageant », assure Mme Pelletier.

La SOPFEU met en garde les citoyens qui utilisent des drones pour mieux voir l’incendie. « Il y a des risques pour la sécurité. Aussitôt qu’un drone est aperçu, nous devons arrêter les opérations aériennes. Ça nuit vraiment à la maîtrise de l’incendie », mentionne la porte-parole.

𝘚𝘦𝘭𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦́𝘨𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘢𝘦́𝘳𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘢𝘥𝘪𝘦𝘯𝘯𝘦, 𝘭𝘦𝘴 𝘥𝘳𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘥𝘰𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘢̀ 𝘱𝘭𝘶𝘴 𝘥𝘦 9 𝘬𝘮 𝘥’𝘶𝘯𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘦 (𝘥𝘰𝘯𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘦𝘶𝘹 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘦̂𝘵), 𝘴𝘰𝘶𝘴 𝘱𝘦𝘪𝘯𝘦 𝘥’𝘢𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘭𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘥𝘦 575 $ 𝘢̀ 25 000 $.

Le feu de forêt a atteint 100 hectares hier, selon la carte de la SOPFEU. Mais cette superficie pourrait être revue à la baisse, selon Karine Pelletier. « Il est difficile de bien évaluer la grosseur avec toute la fumée. Les équipes détermineront le contour à nouveau aujourd’hui », dit-elle.