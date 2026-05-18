Attirer les touristes dans les panoramas de la Manicouagan

Les municipalités de Baie-Trinité, Franquelin et Godbout souhaitent restructurer leur offre touristique pour attirer les visiteurs sur leurs territoires. Une stratégie de développement touristique est en cours avec Innovation et Développement Manicouagan.

« On est en train de développer une stratégie touristique pour les panoramas, qui comprend les trois secteurs. C’est un peu la même stratégie qu’on a utilisée avec la péninsule dernièrement, mais on veut aussi développer le côté est de la Manicouagan », affirme Jessika Régimbald, agente de développement touristique chez ID Manicouagan.

Elle explique avoir divisé les huit municipalités de la MRC pour s’adapter aux différentes réalités. « Ensuite, on crée un budget commun avec des projets et des objectifs communs pour venir centraliser le tourisme. »

Un pamphlet papier et web a été diffusé l’été dernier. Il prévoit un itinéraire en ralentourisme, une forme de voyage durable qui privilégie la découverte approfondie et la mobilité douce.

L’itinéraire met en valeur l’immensité des paysages, la proximité du fleuve Saint-Laurent et le caractère encore sauvage du territoire.

Le parcours comprend plusieurs arrêts reconnus des visiteurs : le belvédère de Pointe Mistassini, la randonnée vers Pointe-à-la-Croix, ou encore le Phare de Pointe-des-Monts.

L’itinéraire invite les touristes à commencer leur voyage par la municipalité de Franquelin. Photo OKOK | Tourisme Côte-Nord

Au-delà des paysages, la démarche vise aussi à encourager le tourisme régional et les arrêts dans les communautés côtières. Restaurants de fruits de mer, hébergements indépendants, petits ports et traversiers font partie intégrante de l’expérience.

« C’est vraiment comme si l’habitante te donnait les meilleurs trucs pour visiter : aller voir les baleines, prendre les marches, un peu sous forme de blogue », assure la directrice générale de Godbout, Marie-Pier Larouche.

« Ça nous permet de structurer un petit peu le tourisme, parce que de village en village on a des choses intéressantes, mais ensemble ça fait vraiment une offre complète », ajoute-t-elle.

« C’est vraiment hot, comme on dit l’union fait la force, en équipe c’est encore mieux ! », s’exclame avec entrain le maire de la municipalité, Guy Côté.

D’après Mme Larouche, les trois municipalités ont pour objectif final de développer une image touristique des panoramas, pour attirer le plus de visiteurs possible.

« C’est difficile pour les petites municipalités de développer le tourisme. Il y a des projets en discussion pour la stratégie touristique, mais on ne peut pas encore en parler. C’est encore en discussion », conclut-elle.