Feu de forêt à Forestville : en bonne voie d’être maîtrisé

Par Johannie Gaudreault 11:01 AM - 18 mai 2026
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La cause de l'incendie serait un bris de fil électrique causé par les forts vents, selon la SOPFEU. Photo courtoisie

Le travail des pompiers n’est pas terminé à Forestville puisque l’incendie de forêt qui s’est déclaré le 16 mai en après-midi n’est toujours pas maîtrisé. La SOPFEU prévoit toutefois qu’il le soit en fin de journée.

L’incendie est toujours contenu et la situation est considérée sous contrôle. « Le travail de maîtrise de la bordure se poursuit activement au sol par les pompiers forestiers, appuyés par un hélicoptère. Si tout se déroule comme prévu, le périmètre du feu devrait être considéré comme maîtrisé en fin de journée », mentionne la SOPFEU.

Aucun enjeu ou problématique n’est anticipé puisque les vents ne soufflent pas en direction de la municipalité, mais toujours vers le fleuve. La superficie du feu de forêt s’établit à près de 60 hectares.

L’incendie a endommagé une tour de télécommunication et certains poteaux électriques, générant des pannes localisées. « À noter que la cause probable du feu serait le bris d’un fil électrique dû aux forts vents de samedi dernier », précise la SOPFEU.

Pour la sécurité de tous, une portion des accès routiers (route Maritime et 1re Avenue) sera bloquée en journée pour éviter la circulation de la population sur le site du feu.

Des précipitations sont attendues dès demain sur le secteur, ce qui abaissera les indices d’intensité.

Rappel important

La SOPFEU demande à la population d’éviter complètement le secteur afin de permettre aux équipes terrestres et aériennes d’intervenir efficacement et en toute sécurité. La route Maritime, la Première Avenue ainsi que le secteur du lac Forest doivent être évités, et toute randonnée y est fortement déconseillée.

De plus, il est strictement interdit de faire voler un drone dans les zones d’intervention d’un incendie de forêt.

« Respecter le périmètre de sécurité contribue directement au succès des opérations et à la sécurité de tous », conclut-on.

La superficie du feu de forêt s’étend sur près de 60 hectares. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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