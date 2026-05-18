Forestville : le feu de forêt est maintenant maîtrisé

Par Johannie Gaudreault 7:37 PM - 18 mai 2026
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Une tour de télécommunication et des poteaux électriques ont été endommagés par les flammes. Photo Johannie Gaudreault

Les pompiers forestiers ont finalement réussi à maîtriser le feu de forêt qui s’est étendu sur 59,1 hectares à Forestville.

C’est deux jours après que l’incendie se soit déclenché tout près du lac Forest et du camping de la Baie-Verte que son statut est passé de contenu à maîtrisé. Ce nouveau statut signifie que la propagation du feu est stoppée grâce à une ligne de suppression.

La SOPFEU et les pompiers municipaux sont sur le terrain depuis le 16 mai en après-midi. Des flammes ont alerté des citoyens à proximité du brasier. Rapidement, les pompiers forestiers ont été demandés en renfort tout comme l’hélicoptère de la SOPFEU et les avions-citernes. 

Les vents qui étaient dirigés vers le fleuve ont aidé à éloigner le feu des résidences. Des résidents de la 9rue ont été évacués quelques heures par prévention en raison de la fumée qui peut être nuisible à la santé. 

L’arboriduc est lui aussi une victime du brasier. Il a été brûlé sur une bonne partie de la 1re Avenue. Photo Johannie Gaudreault

Cause probable

La SOPFEU a identifié la cause probable de l’incendie. Ce serait « le bris d’un fil électrique dû aux forts vents de samedi dernier », qui aurait provoqué le brasier.

Les dommages ne sont pas encore tous listés, mais il a été mentionné qu’une tour de télécommunication et certains poteaux électriques ont été victimes des flammes.

La pluie attendue au cours de la nuit et demain donnera un coup de main aux pompiers qui continueront leur travail jusqu’à ce que l’incendie soit éteint. 

Au Québec

Présentement au Québec, deux feux de forêt sont en activité en plus de celui de Forestville. Un incendie s’est déclaré à Sept-Îles aujourd’hui et un autre a débuté en Gaspésie, au nord de Pointe-à-la-Croix. Ils sont tous les deux contenus, mais pas encore maîtrisés. 

Un secteur près du camping municipal et de la terrasse Harry Quebert a été brûlé. Photo Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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