Une entente pour la Fête nationale à Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 18 mai 2026
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Baie-Comeau signe un protocole d'entente avec Homme Aide Manicouagan d'un an pour la Fête nationale du Québec 2026.  Photo iStock

Baie-Comeau signe un protocole d’entente avec Homme Aide Manicouagan d’un an pour la Fête nationale du Québec 2026. 

La Ville offre une contribution en biens et services d’une valeur de 7 000 $ ainsi qu’une aide financière de 6 000 $. L’organisme est actuellement en préparation d’une activité pour la Fête nationale.

« Comme la Ville n’a pas les ressources humaines pour organiser des événements, elle encourage les initiatives des organismes du milieu », déclare le maire Michel Desbiens. 

Soutien au Conseil des bassins Manicouagan

Une aide financière a été confirmée par la Ville de Baie-Comeau à l’organisme Conseil des bassins Manicouagan (COBAMA).

C’est 10 000 $ que la Ville octroie à l’organisme, provenant de la réserve financière Emma-Duncan-Kerr, volet environnement. Ce montant aidera à la réalisation d’un projet sur les bonnes pratiques riveraines au niveau des bassins versants du territoire de Baie-Comeau.

Revitalisation des bâtiments désuets 

Baie-Comeau prolonge la durée de son Programme de revitalisation des bâtiments désuets. Elle effectue aussi des modifications afin d’étendre les zones visées et d’inclure la reconversion de bâtiments vacants ou désaffectés à des fins résidentielles.

” Le conseil municipal tient à ce programme bien connu des entreprises des artères commerciales et des centres-villes “, indique le maire Michel Desbiens, précisant que de la promotion sera faite en ce sens. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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