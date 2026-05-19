Du soutien pour la relève de Nord X – Sports et aventures et de Carrosserie Pro 2010 

Les entreprises Nord X – Sports et aventures, de Baie-Comeau, et Carrosserie Pro 2010, de Sept-Îles, reçoivent de l’aide des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Côte-Nord, pour assurer leurs relèves respectives.

Les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi la somme record de 241 M$, au cours de leur exercice 2025-2026, pour soutenir la croissance des entreprises et assurer une bonne relève.

« Après avoir soutenu Nord X et Carrosserie Pro dans leurs projets de croissance respectifs, nous sommes très fiers d’accompagner aujourd’hui leurs relèves. Quand une entreprise est transférée à une nouvelle génération, c’est toute une région qui en bénéficie », déclare David Lord, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Côte-Nord.

À Baie-Comeau, l’histoire de Nord X débute en 2007 quand Stéphanie Tremblay a repris Moto Expert Baie-Cormeau. L’entrepreneuse a ensuite fait l’acquisition du concessionnaire Hamilton et Bourrassa en 2021, avec l’appui des Fonds régionaux.

Nord X a vu le jour dans la foulée et l’année suivante David Bacon, son fils, a été nommé à la direction générale. M. Bacon prend donc la relève de l’entreprise familiale avec les Fonds régionaux comme partenaire.

« Nord X, c’est une histoire de famille. Je suis fier de poursuivre ce qui a été bâti au fil du temps tout en apportant ma propre couleur pour la suite », souligne David Bacon, directeur général de Nord X.

Du côté de Sept-Îles, Carrosserie Pro 2010 est en activité depuis 2009. Le plan de relève a été amorcé il y a une dizaine d’années par son fondateur, Jean-Marie Labrie, avec l’embauche de Martin Fortin au poste de directeur des opérations en prévision de ce transfert.

Au cours des deux dernières années, M. Labrie a progressivement cédé sa place à la nouvelle génération.

« Ce transfert a été très bien préparé, ce qui me permet d’aborder cette nouvelle étape avec sérénité. […] Je suis très fier de pouvoir donner un nouvel élan au développement de Carrosserie Pro », commente Martin Fortin.