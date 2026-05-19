Élection partielle : deux nouveaux conseillers à Godbout 

Marie-Noel Larocque et Rock Cormier ont été élus sans opposition aux deux postes de conseillers vacants à Godbout.

Une élection partielle a été organisée après la démission de deux conseillères, Danielle Michaud et Martine Labrie, pour des raisons personnelles.

Comme Marie-Noel Larocque et Rock Cormier ont été seuls à déposer leur candidature, avant la date limite, il n’y aura pas de vote.

La prochaine séance du conseil municipal de Godbout se tiendra le 8 juin.