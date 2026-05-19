Élection partielle : deux nouveaux conseillers à Godbout 

Par Karianne Nepton-Philippe 2:30 PM - 19 mai 2026
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Godbout complète son conseil municipal, avec deux élections sans opposition. Photo Municipalité de Godbout

Marie-Noel Larocque et Rock Cormier ont été élus sans opposition aux deux postes de conseillers vacants à Godbout. 

Une élection partielle a été organisée après la démission de deux conseillères, Danielle Michaud et Martine Labrie, pour des raisons personnelles.

Comme Marie-Noel Larocque et Rock Cormier ont été seuls à déposer leur candidature, avant la date limite, il n’y aura pas de vote. 

La prochaine séance du conseil municipal de Godbout se tiendra le 8 juin. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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