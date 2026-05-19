Fait-il bon vieillir dans la Manicouagan ?

Que pensez-vous de vieillir chez soi et en communauté ? C’est la question que se posent les équipes du CISSS de la Côte-Nord. Des consultations publiques sont programmées dans la Manicouagan pour recueillir les témoignages des aînés et mettre en place des actions pour répondre aux besoins exprimés.

Ces consultations sont organisées par les équipes du CISSS de la Côte-Nord en santé publique et soutien à l’autonomie des personnes âgées en collaboration avec les partenaires locaux (ex. : municipalités, FADOQ) afin de réaliser ces activités de proximité.

« Dans l’approche intégrée de proximité pour les personnes aînées (AIPPA), les consultations font partie d’une démarche permettant de recueillir les besoins exprimés par les aînés dans leur communauté et collectivement de mettre en œuvre des actions répondant à ces besoins », relate le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

Le but : maintenir les aînés dans leur communauté le plus longtemps possible et travailler avec eux pour mettre en place des actions répondant à leurs besoins.

D’après Pascal Paradis, ces consultations permettront d’identifier de nouveaux enjeux vécus par les aînés, mais aussi de compléter ceux déjà ciblés.

« Cette démarche permettra, s’il y a lieu, de mettre en lumière si la difficulté de se loger ou d’avoir accès à des services sont également des enjeux à considérer. Nos aînés sont des acteurs essentiels dans nos communautés pour identifier les besoins, les pistes d’actions et les facteurs contribuant à un vieillissement en santé dans leur propre milieu », ajoute-t-il.

Selon le porte-parole, une municipalité adaptée aux aînés permet à ceux-ci de s’impliquer socialement et de trouver leur place dans un milieu sain et sécuritaire.

Des consultations ont déjà eu lieu dans la municipalité de Baie-Trinité, Pointe-aux-Outardes et Franquelin.

Dates des prochaines consultations :

– le 19 mai à Godbout

– le 20 mai à Ragueneau

– le 22 mai Pointe-Lebel

D’autres dates devraient être programmées dans les autres municipalités de la Côte-Nord.