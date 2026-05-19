Le Phare de Pointe-des-Monts rouvre ses portes

Après avoir fermé l’année dernière, le Phare de Pointe-des-Monts rouvrira finalement ses portes cet été. Les visiteurs pourront le visiter du 23 juin au 12 septembre grâce à une nouvelle entente de location avec la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC).

« On est très contents de pouvoir annoncer qu’on va rouvrir le phare cette année », a indiqué la présidente de la Corporation du Phare de Pointe-des-Monts, Danielle Dumont.

Le phare avait dû demeurer fermé l’an dernier en raison d’enjeux administratifs liés au bail permettant à l’organisme d’utiliser les bâtiments appartenant au gouvernement fédéral et gérés par la SODEC.

« On était insistants, on ne pouvait pas laisser le phare fermé cette année encore », ajoute Danielle Dumont.

Après plusieurs discussions, une nouvelle entente a finalement été conclue. Celle-ci permettra à l’organisme de reprendre ses activités, même si certaines restrictions demeurent.

La maison du gardien ne pourra notamment pas être utilisée comme auberge touristique, puisqu’elle ne répond plus aux normes nécessaires pour accueillir des visiteurs. « C’est un lieu historique. Tout ça coûte très cher », explique la présidente, en référence aux travaux qui seraient nécessaires pour remettre certains espaces aux normes.

Elle servira toutefois à loger les employés. « C’est difficile d’avoir des employés à distance, c’est quand même très éloigné », souligne la présidente. Le bâtiment servira seulement à les loger.

Des aides financières

L’organisme pourra compter cette année sur plusieurs programmes d’aide afin d’assurer la réouverture du site et l’embauche de personnel.

Le phare bénéficie notamment du Programme d’aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), auquel il a accès grâce à son agrément muséal. Selon la présidente, l’aide accordée dans le cadre du programme a récemment été augmentée par le gouvernement du Québec.

Le site a également reçu un soutien de 13 000 $ du ministère de la Culture afin d’aider au redémarrage des activités.

D’autres partenaires contribuent au projet comme ID Manicouagan, Tourisme Côte-Nord et Culture Côte-Nord.

Un attrait important pour la région

La présidente estime que la réouverture du phare aura des retombées positives pour l’ensemble de la Côte-Nord. Elle affirme que plusieurs touristes se rendaient tout de même sur place l’an dernier avant de constater que le site était fermé. « Les gens étaient déçus », raconte-t-elle. « Pour la Côte-Nord, c’est un petit bijou. »

Selon elle, des visiteurs provenant du Québec, du reste du Canada et même d’Europe fréquentent habituellement le phare.

Tout comme les années précédentes, plusieurs activités sont prévues pour la saison estivale.

L’organisme prévoit notamment tenir des soirées d’observation d’étoiles avec télescopes ainsi que le retour de l’événement « J’aime mon ph’art », une journée où des artistes de la région sont invités à peindre sur le site.

La Journée des phares, célébrée partout au Québec le 13 juillet, sera également soulignée avec animations et activités pour les visiteurs.

Un changement d’équipe

Cette année, c’est un nouveau conseil d’administration qui a pris les rênes de la corporation. « C’est une équipe dynamique qui a vraiment le phare à cœur », assure Danielle Dumont.

L’organisme a également procédé à l’embauche d’une nouvelle directrice générale, Nesline Thouta, qui travaillera au développement du site au cours de la prochaine année.