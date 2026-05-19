Les ingénieurs du gouvernement du Québec en grève à compter de minuit

La Presse Canadienne 4:00 PM - 19 mai 2026
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Un site de chantier de construction routière, photographié à Lévis, le 19 septembre 2024.  Photo Jacques Boissinot/La Presse Canadienne

Par Lia Lévesque

Les ingénieurs du gouvernement du Québec seront en grève à compter de minuit, pour une journée. Mais cela devrait n’être que le début d’une grève qui s’intensifiera jusqu’en juin, a prévenu en entrevue, mardi, le président de l’APIGQ, Marc-André Martin.

L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) compte 1900 membres, qui travaillent principalement au ministère des Transports, mais aussi à ceux de l’Environnement, des Affaires municipales, des Ressources naturelles, de la Cybersécurité.

Les négociations avec le gouvernement du Québec sont dans une impasse et le syndicat des ingénieurs espère ainsi accroître la pression sur l’employeur, alors qu’on est dans la phase d’autorisation et de lancement des travaux d’infrastructures.

M. Martin ne s’en cache pas: «au ministère des Transports, c’est la période critique pour le début des travaux» et le syndicat compte bien en profiter.

Le coeur du litige est l’obtention pour les ingénieurs d’une «enveloppe sectorielle» destinée à certains groupes jugés prioritaires par le gouvernement. Cette enveloppe permettrait d’aller au-delà de l’augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans qu’ont obtenue l’ensemble des employés de l’État.

La Presse Canadienne

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