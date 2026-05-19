Travaux publics : Ragueneau et Chute-aux-Outardes s’entraident

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Par Morgane Busson 3:00 PM - 19 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Un trou dans la chaussée, causé par l'affaissement d'un ponceau, engendre une fermeture d'une section du rang 2 à Ragueneau. Photo Municipalité de Ragueneau

Si les municipalités de Ragueneau et Chute-aux-Outardes se sont déjà entraidées ponctuellement par le passé, depuis novembre 2025, cette collaboration est plus officielle. Une directrice des travaux publics a été embauchée et les employés sont mis en commun, tout comme certains équipements.

« On est vraiment plus efficaces et ça a des impacts positifs sur l’administration », lance le maire de Ragueneau, Steve Berthiaume.

Mieux répondre aux besoins des travaux publics : c’est l’objectif de Ragueneau et Chute-aux-Outardes. Pour ce faire, une directrice des travaux publics, Christine Côté, a été embauchée il y a près de six mois. 

Le maire de Chute-aux-Outardes explique que son rôle est de gérer les deux municipalités en s’adaptant aux différentes exigences et de minimiser les équipements.

« Ça simplifie les opérations puisque notre directrice générale n’est plus constamment occupée, donc on a à la fois une efficacité administrative et opérationnelle », déclare Steve Berthiaume.

Il prend en exemple le bris d’une partie du rang 2 à Ragueneau il y a peu de temps. « Avec la directrice générale, on a pu s’occuper du volet administratif, contacter les professionnels et les médias pour mettre au courant les citoyens. »

« Avant l’embauche de la directrice des travaux publics, sans Christine Côté, il aurait fallu que ce soit la directrice générale qui s’en occupe », ajoute-t-il.

En tant qu’ancien directeur général de Ragueneau, M. Berthiaume est conscient qu’un tel bris peut surcharger un employé. « Ça fait vraiment une grosse charge de travail quotidienne de s’occuper à la fois des tâches habituelles et des travaux publics. »

Cette embauche n’est pas la seule nouveauté dans la collaboration entre les deux municipalités : au total, six employés travaillent pour les travaux publics des deux territoires.

« S’il y a un bris à Chute-aux-Outardes, on peut aider et vice-versa. C’est déjà arrivé, on partage la main-d’œuvre », témoigne Steve Berthiaume.

« L’objectif dans les prochains mois, c’est d’être capable d’échanger nos équipements d’une municipalité à l’autre. On s’en va vers une optimisation maximale de nos deux départements de travaux publics », confirme l’élu.

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Morgane Busson

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