Traversées annulées le 20 mai entre Matane et la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 1:29 PM - 19 mai 2026
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Le Saaremaa 1 ne prendra la mer qu’à deux reprises le 20 mai. Photo Johannie Gaudreault

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout modifie son horaire du 20 mai et annule deux départs en raison de conditions de navigation jugées défavorables.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout a annoncé des modifications importantes à son horaire pour le mercredi 20 mai en raison de conditions de navigation défavorables sur le fleuve Saint-Laurent, notamment les forts vents annoncés.

Selon Environnement Canada, des vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 km/h sont attendus en après-midi à Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Le départ de 8 h, prévu de Matane vers Baie-Comeau, sera maintenu comme prévu. Toutefois, les traversées de 11 h et de 14 h ont été annulées.

Le navire effectuera plutôt un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h. La direction précise que les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

Dans son avis transmis à la clientèle, l’organisation indique être « désolée des inconvénients causés par cette modification de service ».

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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