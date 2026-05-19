Traversées annulées le 20 mai entre Matane et la Côte-Nord

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout modifie son horaire du 20 mai et annule deux départs en raison de conditions de navigation jugées défavorables.

La direction de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout a annoncé des modifications importantes à son horaire pour le mercredi 20 mai en raison de conditions de navigation défavorables sur le fleuve Saint-Laurent, notamment les forts vents annoncés.

Selon Environnement Canada, des vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 km/h sont attendus en après-midi à Matane, Baie-Comeau et Godbout.

Le départ de 8 h, prévu de Matane vers Baie-Comeau, sera maintenu comme prévu. Toutefois, les traversées de 11 h et de 14 h ont été annulées.

Le navire effectuera plutôt un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h. La direction précise que les réservations prises au départ de Godbout seront honorées à Baie-Comeau.

Dans son avis transmis à la clientèle, l’organisation indique être « désolée des inconvénients causés par cette modification de service ».