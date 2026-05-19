Un grand nettoyage prévu à Pessamit

Les citoyens de Pessamit sont invités à ramasser les déchets au sol ce vendredi 22 mai en après-midi et ce samedi 23 mai, toute la journée.

Encore cette année, tous sont encouragés à faire leur part pour garder la communauté de Pessamit propre et accueillante.

Des sacs poubelles et des gants seront fournis au Centre Uatik. Deux conteneurs seront à la disposition des participants : en face du 45, rue Pisto ainsi qu’à l’arrière du Centre d’affaires.

Il sera défendu d’y déposer des produits dangereux tels que de la peinture, de l’huile et des batteries.

Le Conseil des Innus de Pessamit invite les citoyens à faire une différence au sein de la communauté.